Пульмонолог назвал симптомы, указывающие на пневмонию

Пульмонолог Бабак: высокая температура и боль в боку при кашле указывают на пневмонию

17 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Пневмония подтверждается путем исследований Фото: Анна Майорова © URA.RU Резкое повышение температуры тела выше 38 градусов, озноб и боль в боку при кашле после переохлаждения или простуды свидетельствует о развитии пневмонии у человека. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак. «Пневмония не ставится на глазок. Но клинические признаки, больше всего говорящие за пневмонию, — это если у человека после переохлаждения, после простуды резко повышается температура выше 38 [градусов], ознобы появляются, кашель и боль в боку при покашливании. Это пневмония», — сказал Сергей Бабак. Однако, подчеркнул доктор медицинских наук, пневмония подтверждается путем исследований. «Современная диагностика пневмонии основана на рентгенологии. Без рентгенопризнаков пневмонии поставить диагноз наверняка мы не можем. Все остальное наши догадки. Если клинически резко поднялась температура, появился кашель и при покашливании боль в боку, при этом есть признаки астенизации человека, усталость, вялость, так называемый, интоксикационный синдром, то чаще всего надо думать о пневмонии, чем о чем-либо другом», — уточнил профессор. Ранее врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова заявила, что грипп нельзя переносить «на ногах» из-за опасности осложнений. Больной может столкнуться, в частности, с вирусной, бактериальной, геморрагической пневмонией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Резкое повышение температуры тела выше 38 градусов, озноб и боль в боку при кашле после переохлаждения или простуды свидетельствует о развитии пневмонии у человека. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак. «Пневмония не ставится на глазок. Но клинические признаки, больше всего говорящие за пневмонию, — это если у человека после переохлаждения, после простуды резко повышается температура выше 38 [градусов], ознобы появляются, кашель и боль в боку при покашливании. Это пневмония», — сказал Сергей Бабак. Однако, подчеркнул доктор медицинских наук, пневмония подтверждается путем исследований. «Современная диагностика пневмонии основана на рентгенологии. Без рентгенопризнаков пневмонии поставить диагноз наверняка мы не можем. Все остальное наши догадки. Если клинически резко поднялась температура, появился кашель и при покашливании боль в боку, при этом есть признаки астенизации человека, усталость, вялость, так называемый, интоксикационный синдром, то чаще всего надо думать о пневмонии, чем о чем-либо другом», — уточнил профессор. Ранее врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова заявила, что грипп нельзя переносить «на ногах» из-за опасности осложнений. Больной может столкнуться, в частности, с вирусной, бактериальной, геморрагической пневмонией.