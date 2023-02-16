Парламент Словакии признал Россию спонсором терроризма

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
Словакия осудила спецоперацию на Украине Фото:

Парламент Словакии считает Россию спонсором терроризма из-за конфликта на Украине. К такому выводу пришло Национальное собрание Словакии.

«Национальное собрание Словацкой Республики своим постановлением определяет действующий российский режим как террористический, а Россию как государство, поддерживающее терроризм», — передает словацкое издание Aktuality. Также Национальный совет страны осудил действия России на Украине, депутаты приняли соответствующую резолюцию. Сообщается, что Словакия поддержала суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

Ранее Литва, Латвия, Украина, Эстония, Чехия, Польша, Нидерланды объявили Россию спонсором терроризма. В ноябре Европарламент принял резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма. США отказались принимать подобное решение. Конгресс США работает над альтернативой этому методу, передает Life.

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Парламент Словакии считает Россию спонсором терроризма из-за конфликта на Украине. К такому выводу пришло Национальное собрание Словакии. «Национальное собрание Словацкой Республики своим постановлением определяет действующий российский режим как террористический, а Россию как государство, поддерживающее терроризм», — передает словацкое издание Aktuality. Также Национальный совет страны осудил действия России на Украине, депутаты приняли соответствующую резолюцию. Сообщается, что Словакия поддержала суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Ранее Литва, Латвия, Украина, Эстония, Чехия, Польша, Нидерланды объявили Россию спонсором терроризма. В ноябре Европарламент принял резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма. США отказались принимать подобное решение. Конгресс США работает над альтернативой этому методу, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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