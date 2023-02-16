Путин пообещал выделить деньги на «святое дело»

Путин пообещал оказать финансовую помощь для занятий с трудными подростками

16 февраля 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что чеченская культура — это часть общей культуры с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать финансовую поддержку на военно-патриотические занятия с трудными подростками, назвав это «святым делом». Об этом рассказала уполномоченный при главе государства по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен выступила с просьбой к президенту оказать финансовую поддержку на проведение занятий с подростками, совершившими правонарушения. «Святое дело, на это не жалко», — ответил Владимир Путин на просьбу Львовой-Беловой, передает ТАСС. По словам омбудсмена, такая же практика была применена в Чечне. Она отметила, что на встречу приехали 200 подростков со всей страны. Также она подчеркнула, что все остались довольны мероприятием. Львова-Белова заявила, что участникам этой «военно-патриотической смены» было полезно познакомиться с людьми из других регионов и узнать об особенностях чужой культуры. «Чеченская культура — часть нашей общей культуры», — заключил российский лидер. Также в ходе встречи с главой государства омбудсмен Львова-Белова обратилась к Путину с просьбой присвоить детям в новых регионах статус «пострадавших в ходе СВО». По ее словам, на новых территория РФ находится порядка тысячи детей, которые пострадали во время украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать финансовую поддержку на военно-патриотические занятия с трудными подростками, назвав это «святым делом». Об этом рассказала уполномоченный при главе государства по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен выступила с просьбой к президенту оказать финансовую поддержку на проведение занятий с подростками, совершившими правонарушения. «Святое дело, на это не жалко», — ответил Владимир Путин на просьбу Львовой-Беловой, передает ТАСС. По словам омбудсмена, такая же практика была применена в Чечне. Она отметила, что на встречу приехали 200 подростков со всей страны. Также она подчеркнула, что все остались довольны мероприятием. Львова-Белова заявила, что участникам этой «военно-патриотической смены» было полезно познакомиться с людьми из других регионов и узнать об особенностях чужой культуры. «Чеченская культура — часть нашей общей культуры», — заключил российский лидер. Также в ходе встречи с главой государства омбудсмен Львова-Белова обратилась к Путину с просьбой присвоить детям в новых регионах статус «пострадавших в ходе СВО». По ее словам, на новых территория РФ находится порядка тысячи детей, которые пострадали во время украинского конфликта.