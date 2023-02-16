Путин пообещал выделить деньги на «святое дело»

Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать финансовую поддержку на военно-патриотические занятия с трудными подростками, назвав это «святым делом». Об этом рассказала уполномоченный при главе государства по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Детский омбудсмен выступила с просьбой к президенту оказать финансовую поддержку на проведение занятий с подростками, совершившими правонарушения. «Святое дело, на это не жалко», — ответил Владимир Путин на просьбу Львовой-Беловой, передает ТАСС.
По словам омбудсмена, такая же практика была применена в Чечне. Она отметила, что на встречу приехали 200 подростков со всей страны. Также она подчеркнула, что все остались довольны мероприятием.
Львова-Белова заявила, что участникам этой «военно-патриотической смены» было полезно познакомиться с людьми из других регионов и узнать об особенностях чужой культуры. «Чеченская культура — часть нашей общей культуры», — заключил российский лидер.
Также в ходе встречи с главой государства омбудсмен Львова-Белова обратилась к Путину с просьбой присвоить детям в новых регионах статус «пострадавших в ходе СВО». По ее словам, на новых территория РФ находится порядка тысячи детей, которые пострадали во время украинского конфликта.
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