Shot: замглавы Уральского завода гражданской авиации устроил пьяное ДТП в Москве. Фото

16 февраля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

По версии источников Shot, силовики остановили Голованова вечером в Москве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Первый заместитель директора Уральского завода гражданской авиации (Екатеринбург) Сергей Голованов попал в ДТП в Москве, предположительно, будучи пьяным. Об этом сообщил источник, заметивший Голованова. «Сергей Голованов пилотировал после работы за штурвалом своей „шкоды“ по МКАД и влетел в отбойник. На требования сотрудников ДПС остановиться авиатор парил дальше и спикировал еще в три ограждения», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Там отметили, что Голованов был пьян, в чем сам признался. По информации канала, полиция составила протокол за вождение в нетрезвом виде. На кадрах, опубликованных в соцсетях, человек, похожий на Голованова проходит освидетельствование на алкотестере в присутствии полицейских. URA.RU обратилось к представителю Уральского завода гражданской авиации. Там воздержались от комментариев. Корреспондент направил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ на момент публикации не поступил. У корреспондента нет возможности связаться с самим Головановым, но URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. Фото: telegram-канал SHOT Фото: telegram-канал SHOT

Первый заместитель директора Уральского завода гражданской авиации (Екатеринбург) Сергей Голованов попал в ДТП в Москве, предположительно, будучи пьяным. Об этом сообщил источник, заметивший Голованова. «Сергей Голованов пилотировал после работы за штурвалом своей „шкоды“ по МКАД и влетел в отбойник. На требования сотрудников ДПС остановиться авиатор парил дальше и спикировал еще в три ограждения», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Там отметили, что Голованов был пьян, в чем сам признался. По информации канала, полиция составила протокол за вождение в нетрезвом виде. На кадрах, опубликованных в соцсетях, человек, похожий на Голованова проходит освидетельствование на алкотестере в присутствии полицейских. URA.RU обратилось к представителю Уральского завода гражданской авиации. Там воздержались от комментариев. Корреспондент направил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ на момент публикации не поступил. У корреспондента нет возможности связаться с самим Головановым, но URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться.