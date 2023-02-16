Первый заместитель директора Уральского завода гражданской авиации (Екатеринбург) Сергей Голованов попал в ДТП в Москве, предположительно, будучи пьяным. Об этом сообщил источник, заметивший Голованова.
«Сергей Голованов пилотировал после работы за штурвалом своей „шкоды“ по МКАД и влетел в отбойник. На требования сотрудников ДПС остановиться авиатор парил дальше и спикировал еще в три ограждения», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.
Там отметили, что Голованов был пьян, в чем сам признался. По информации канала, полиция составила протокол за вождение в нетрезвом виде. На кадрах, опубликованных в соцсетях, человек, похожий на Голованова проходит освидетельствование на алкотестере в присутствии полицейских.
URA.RU обратилось к представителю Уральского завода гражданской авиации. Там воздержались от комментариев. Корреспондент направил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ на момент публикации не поступил. У корреспондента нет возможности связаться с самим Головановым, но URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться.
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