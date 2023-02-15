Совещание, в которым участвовал губернатор Вадим Шумков, прошло в Челябинске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в совещании, которое провел в Челябинске секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщили представители правительства Курганской области.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков 16 февраля принял участие в выездном совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Уральского федерального округа, которое провел секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Оно прошло в Челябинске», — указано в сообщении на сайте областного правительства.

На совещании обсуждали, как научно-производственный и кадровый потенциал УрФО поможет достичь технологического суверенитета России. В том числе обсуждались развитие инфраструктуры, создание технопарков и восстановление отраслевых научно-исследовательских институтов. Также участники встречи поднимали вопросы, связанные с импортозамещением. В мероприятии помимо Шумкова участвовали другие губернаторы УрФО, полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев и представители федеральных министерств и ведомств.

Ранее стало известно, что Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. В Челябинске он также осмотрел производственные площадки завода «КОНАР».

Совещание прошло 16 февраля Фото: сайт правительства Курганской области, Людмила Королева