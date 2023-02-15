Патрушев обсудил с челябинским губернатором создание новых производств

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в ходе визита в Челябинск 16 февраля, провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Текслером и обсудил с ним вопросы по созданию новых заводских мощностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
«Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Обсуждены вопросы, связанные с исполнением государственного оборонного заказа на предприятиях региона, с подготовкой инженерных кадров высшими учебными заведениями области. Также рассмотрены предложения по созданию новых заводских мощностей с целью решения проблем импортонезависимости экономики», — сообщили URA.RU в пресс-службе Совбеза РФ.
Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. Основной темой совещания стал вопрос технологического суверенитета РФ.
В совещании приняли участие губернаторы УрФО и полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Перед началом совещания Патрушев осмотрел производственные площадки «КОНАРа».
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