15 февраля 2023

Патрушев обсудил с челябинским губернатором создание новых производств

© Служба новостей «URA.RU»
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Патр. Челябинск
Николай Патрушев (справа) и Алексей Текслер (в середине) обсудили импортонезависимость экономики Фото:

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в ходе визита в Челябинск 16 февраля, провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Текслером и обсудил с ним вопросы по созданию новых заводских мощностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Обсуждены вопросы, связанные с исполнением государственного оборонного заказа на предприятиях региона, с подготовкой инженерных кадров высшими учебными заведениями области. Также рассмотрены предложения по созданию новых заводских мощностей с целью решения проблем импортонезависимости экономики», — сообщили URA.RU в пресс-службе Совбеза РФ.

Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. Основной темой совещания стал вопрос технологического суверенитета РФ.

В совещании приняли участие губернаторы УрФО и полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Перед началом совещания Патрушев осмотрел производственные площадки «КОНАРа».

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в ходе визита в Челябинск 16 февраля, провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Текслером и обсудил с ним вопросы по созданию новых заводских мощностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза. «Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Обсуждены вопросы, связанные с исполнением государственного оборонного заказа на предприятиях региона, с подготовкой инженерных кадров высшими учебными заведениями области. Также рассмотрены предложения по созданию новых заводских мощностей с целью решения проблем импортонезависимости экономики», — сообщили URA.RU в пресс-службе Совбеза РФ. Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. Основной темой совещания стал вопрос технологического суверенитета РФ. В совещании приняли участие губернаторы УрФО и полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Перед началом совещания Патрушев осмотрел производственные площадки «КОНАРа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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