В Перми создали робота, который будет делать ЭКГ

Пермская компания разработала робота, способного проводить медпроцедуры

Пермский робот будет делать ЭКГ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермская компания Promobot создала робота, который может проверять здоровье сотрудников предприятий. В частности, он способен самостоятельно провести процедуру ЭКГ. Об этом сообщает издание «АиФ-Прикамье».

«Он способен без помощи человека проводить процедуру ЭКГ. Называется „ЭСМОнд“. Робот-диагност оснащен медицинскими приборами, которые позволяют измерить артериальное давление, пульс, температуру тела, оценить психофизиологическое состояние, экономя при этом время терапевта», — передает издание слова основателя и директора по развитию компании Олега Кивокурцева.

Компания также производит роботов-диагностов, которые могут работать в местах повышенного скопления людей и проводить простую диагностику, например, измерить уровень сахара и кислорода в крови. Пермские «умные машины» работают в десятках странах мира, выполняя функции администратора, промоутера, консультанта.

Ранее URA.RU сообщало, что Арабские Эмираты закупили робота, который консультирует бизнесменов в деловом центре экономической зоны эмирата Аджман. Также пермский робот развлекает посетителей в одном из самых популярных торговых центров в Бразилии.