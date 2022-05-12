Пермские роботы добрались до Бразилии

Пермский робот помогает жителям и гостям Бразилии (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Робот производства пермской компании Promobot начал работу в одном из самых популярных торговых центров в Бразилии Patio Paulista в Сан-Пауло. Как рассказал URA.RU директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, робот рассказывает о туристических объектах и развлекает посетителей.

«Один из крупнейших ТЦ Бразилии нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, соскучившихся по выставкам и шоу», — сообщил Кивокурцев. За первую неделю с пермским роботом пообщались более трех тысяч бразильцев. Разговаривает он на португальском языке с бразильским акцентом.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские роботы помогают бизнесу в Кувейте и Арабских Эмиратах. В последние месяцы компания лишилась части иностранных клиентов, но открывает новые ниши на отечественном рынке. В частности, Promobot наладил производство манипуляторов и робототехнических решений для промышленности.