12 мая 2022

Пермские роботы добрались до Бразилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, робот
Пермский робот помогает жителям и гостям Бразилии (архивное фото) Фото:

Робот производства пермской компании Promobot начал работу в одном из самых популярных торговых центров в Бразилии Patio Paulista в Сан-Пауло. Как рассказал URA.RU директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, робот рассказывает о туристических объектах и развлекает посетителей.

«Один из крупнейших ТЦ Бразилии нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, соскучившихся по выставкам и шоу», — сообщил Кивокурцев. За первую неделю с пермским роботом пообщались более трех тысяч бразильцев. Разговаривает он на португальском языке с бразильским акцентом.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские роботы помогают бизнесу в Кувейте и Арабских Эмиратах. В последние месяцы компания лишилась части иностранных клиентов, но открывает новые ниши на отечественном рынке. В частности, Promobot наладил производство манипуляторов и робототехнических решений для промышленности.

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Робот производства пермской компании Promobot начал работу в одном из самых популярных торговых центров в Бразилии Patio Paulista в Сан-Пауло. Как рассказал URA.RU директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, робот рассказывает о туристических объектах и развлекает посетителей. «Один из крупнейших ТЦ Бразилии нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, соскучившихся по выставкам и шоу», — сообщил Кивокурцев. За первую неделю с пермским роботом пообщались более трех тысяч бразильцев. Разговаривает он на португальском языке с бразильским акцентом. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские роботы помогают бизнесу в Кувейте и Арабских Эмиратах. В последние месяцы компания лишилась части иностранных клиентов, но открывает новые ниши на отечественном рынке. В частности, Promobot наладил производство манипуляторов и робототехнических решений для промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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