Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК «Вагнер» любой ценой

16 февраля 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Пригожин заявил, что достанет для бойцов «Вагнера» нужные им ресурсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал любой ценой добыть боеприпасы для бойцов ЧВК, которые обратились к коллегам из Минобороны с просьбой возобновить поставки ресурсов. Об этом он рассказал в соцсетях. «Обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду это продолжать, пока парни не получат то, что им необходимо», — написал Пригожин в Telegram. Он добавил, что не остановится даже если его посадят за «дискредитацию армии». Ранее в сети появилось видео, на котором военные из ЧВК «Вагнер» обращаются к МО РФ с просьбой возобновить поставки боеприпасов. По словам солдат, они отрезаны от поставок, что может повлиять на весь ход спецоперации на Украине. Сам Пригожин заявлял, что для ЧВК «Вагнер» дефицит патронов не так страшен, как коррупция и бюрократия. Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию на Украине. Солдаты ЧВК «Вагнер» участвуют в боях в Соледаре и Бахмуте (Артемовск). Евгений Пригожин заявлял, что Бахмут окружат уже в марте или апреле.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал любой ценой добыть боеприпасы для бойцов ЧВК, которые обратились к коллегам из Минобороны с просьбой возобновить поставки ресурсов. Об этом он рассказал в соцсетях. «Обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду это продолжать, пока парни не получат то, что им необходимо», — написал Пригожин в Telegram. Он добавил, что не остановится даже если его посадят за «дискредитацию армии». Ранее в сети появилось видео, на котором военные из ЧВК «Вагнер» обращаются к МО РФ с просьбой возобновить поставки боеприпасов. По словам солдат, они отрезаны от поставок, что может повлиять на весь ход спецоперации на Украине. Сам Пригожин заявлял, что для ЧВК «Вагнер» дефицит патронов не так страшен, как коррупция и бюрократия. Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию на Украине. Солдаты ЧВК «Вагнер» участвуют в боях в Соледаре и Бахмуте (Артемовск). Евгений Пригожин заявлял, что Бахмут окружат уже в марте или апреле.