Россиянам перечислили автомобили, которые можно выгодно перепродать

Агентство «Автостат»: на вторичном рынке автомобилей пользуются спросом отечественные марки

16 февраля 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Подержанные Lada и УАЗ пользуются спросом у россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На вторичном авторынке в России пользуются популярностью автомобили отечественных марок Lada и УАЗ. Об этом сообщает агентство «Автостат». «Эксперты изучили объявления с подержанными автомобилями 2019 года выпуска и подсчитали, какие из них продают с наибольшей выгодой спустя три года после покупки. В список лучших автомобилей по остаточной стоимости в России вошли Lada и УАЗ», — сообщает издание «Motor», со ссылкой на список агентства «Автостат». Отмечается, что среди кроссоверов и внедорожников Lada Niva Legend занимает третье место, уступая Suzuki Jimny и Chery Tiggo 4. УАЗ «Патриот» занимает второе место среди автомобилей SUV D-класса, на первом месте находится Toyota Fortuner. Lada Largus занимает первое место среди универсалов с повышенной вместимостью. Эксперты отмечают, что по сравнению с 2019 годом, цена на эти автомобили на вторичном рынке не только не упала, но возросла на на 20-35%. Ранее URA.RU рассказало, что эксперты по подбору автомобилей предупредили российских водителей об опасности вторичного авторынка. По данным аналитиков, в настоящее время продается много интенсивно использовавшихся автомобилей, или машин после ДТП.

На вторичном авторынке в России пользуются популярностью автомобили отечественных марок Lada и УАЗ. Об этом сообщает агентство «Автостат». «Эксперты изучили объявления с подержанными автомобилями 2019 года выпуска и подсчитали, какие из них продают с наибольшей выгодой спустя три года после покупки. В список лучших автомобилей по остаточной стоимости в России вошли Lada и УАЗ», — сообщает издание «Motor», со ссылкой на список агентства «Автостат». Отмечается, что среди кроссоверов и внедорожников Lada Niva Legend занимает третье место, уступая Suzuki Jimny и Chery Tiggo 4. УАЗ «Патриот» занимает второе место среди автомобилей SUV D-класса, на первом месте находится Toyota Fortuner. Lada Largus занимает первое место среди универсалов с повышенной вместимостью. Эксперты отмечают, что по сравнению с 2019 годом, цена на эти автомобили на вторичном рынке не только не упала, но возросла на на 20-35%. Ранее URA.RU рассказало, что эксперты по подбору автомобилей предупредили российских водителей об опасности вторичного авторынка. По данным аналитиков, в настоящее время продается много интенсивно использовавшихся автомобилей, или машин после ДТП.