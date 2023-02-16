AP: США используют конфликт на Украине для дальнейшей войны с Китаем

17 февраля 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

Тара Копп заявила, что США использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем Фото: Сергей Русанов © URA.RU Соединенные Штаты Америки используют конфликт на Украине для подготовки к дальнейшей войне с Китаем. Так считает журналист Тара Копп. «Пока на Украине бушует [спецоперация], Соединенные Штаты делают больше, чем просто поддерживают союзника. Это извлечение уроков — с прицелом на возможное будущее столкновение с Китаем. […] Китай остается самой большой проблемой Америки», — написала обозреватель Associated Press Тара Копп. «Будущая кампания США, скорее всего, будет включать гораздо больше военно-воздушных и морских сил, снимая часть нагрузки с наземных систем и боеприпасов», — отметила она. Генерал США в отставке Джек Кин ранее отмечал, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. По его словам, Тайвань тоже не готов к сражению с Китаем.

Соединенные Штаты Америки используют конфликт на Украине для подготовки к дальнейшей войне с Китаем. Так считает журналист Тара Копп. «Пока на Украине бушует [спецоперация], Соединенные Штаты делают больше, чем просто поддерживают союзника. Это извлечение уроков — с прицелом на возможное будущее столкновение с Китаем. […] Китай остается самой большой проблемой Америки», — написала обозреватель Associated Press Тара Копп. «Будущая кампания США, скорее всего, будет включать гораздо больше военно-воздушных и морских сил, снимая часть нагрузки с наземных систем и боеприпасов», — отметила она. Генерал США в отставке Джек Кин ранее отмечал, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. По его словам, Тайвань тоже не готов к сражению с Китаем.