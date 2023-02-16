Суд в Петербурге отказался блокировать сделку по продаже челябинского холдинга

Суд не стал ограничивать переход прав на активы «Здоровой фермы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Санкт-Петербурга не стал накладывать ограничительные меры на сделку по продаже агрохолдинга из Челябинской области «Здоровая ферма». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, истец, ООО «Московская сетевая компания» («МСК»), может обжаловать решение в 10-дневный срок.

«Истец обратился в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер. В удовлетворении заявления отказать», — указал суд в своем определении.

В качестве обеспечения «МСК» затребовали не вносить в единый госреестр юрлиц сведений об изменении участников ООО «УМК» и не совершать действий по изменению сведений о владельцах АО «Уралбройлер». Обе компании входят в состав реализованного лота.

В опубликованном 12 февраля определении судья Алла Сайфуллина отметила: истец не доказал, что в будущем возникнут сложности с исполнением судебного акта, если не принять сейчас обеспечительных мер. Заявитель опасался, что покупатель активов реализует часть имущества, чем «размоет» контроль над хоздеятельностью «Здоровой фермы». Отсылку к такой вероятности суд посчитал субъективным мнением.

Иск с оспариванием сделки о продаже активов «Здоровой фермы» подан 9 января. Истец являлся одним из участников торгов. Ответчиками в процессе выступают бывший держатель активов банк «Траст», «Российский аукционный дом», на площадке которого проходили торги, и ООО «Агропромышленный комплекс «Михайловский», ставший в рамках сделки собственностью компании «Черкизово».

Первоначально компания «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. В агрохолдинг входит ряд компаний, часть которых были проданы 20 декабря 2022 года. При этом, по данным URA.RU, к продаже готовится «Родниковский свинокомплекс» в Красноармейском районе, который планируется реализовать в конце 2023 года. В пресс-службе покупателя иск «МСК» не комментируют. В банке «Траст» URA.RU ранее отметили, что активы доступны всем желающим, если они выполнили условия аукциона. С представителями истца URA.RU оперативно связаться не удалось.