В Кургане перевозчик обратился в ГИБДД из-за ремонта Чеховского моста

17 февраля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Регулировщика просят поставить на участке улицы Загородной Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане представителям компании «Транссервис», отвечающей за автобусные маршруты, обратились в ГИБДД с просьбой поставить регулировщика на участке улицы Загородной, который сейчас стал оживленнее из-за ремонта Чеховского моста. Об этом URA.RU сообщила гендиректор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. «Дети и другие горожане переходят там дорогу не глядя. Никто не переходит дорогу в положенном месте. Ребятишки идут по проезжей части и не смотрят ни на право, ни на лево. Туда нужно хотя бы на неделю регулировщика. Мы написали и отвезли письмо в ГИБДД», — рассказала Кутепова. По ее словам, пешеходный переход там находится далеко от остановок, поэтому люди нарушают ПДД. «Данное обращение находится на регистрации, будет рассмотрено в кратчайшие сроки», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Из-за ремонта Чеховского моста в Кургане возле остановок «2 микрорайон» появился пересадочный узел. Горожане высаживаются из автобусов на остановке, расположенной на ул. Мостостроителей, переходят железнодорожные пути и садятся по тому же билету в автобус, который подъезжает к остановке на ул. Загородной. При этом некоторые жители города жалуются, что им приходится до получаса ждать бесплатной пересадки.

В Кургане представителям компании «Транссервис», отвечающей за автобусные маршруты, обратились в ГИБДД с просьбой поставить регулировщика на участке улицы Загородной, который сейчас стал оживленнее из-за ремонта Чеховского моста. Об этом URA.RU сообщила гендиректор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. «Дети и другие горожане переходят там дорогу не глядя. Никто не переходит дорогу в положенном месте. Ребятишки идут по проезжей части и не смотрят ни на право, ни на лево. Туда нужно хотя бы на неделю регулировщика. Мы написали и отвезли письмо в ГИБДД», — рассказала Кутепова. По ее словам, пешеходный переход там находится далеко от остановок, поэтому люди нарушают ПДД. «Данное обращение находится на регистрации, будет рассмотрено в кратчайшие сроки», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Из-за ремонта Чеховского моста в Кургане возле остановок «2 микрорайон» появился пересадочный узел. Горожане высаживаются из автобусов на остановке, расположенной на ул. Мостостроителей, переходят железнодорожные пути и садятся по тому же билету в автобус, который подъезжает к остановке на ул. Загородной. При этом некоторые жители города жалуются, что им приходится до получаса ждать бесплатной пересадки.