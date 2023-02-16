16 февраля 2023

В Кургане перевозчик обратился в ГИБДД из-за ремонта Чеховского моста

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Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск, транспорт, город, инспектор дпс, регулировщик движения
Регулировщика просят поставить на участке улицы Загородной Фото:

В Кургане представителям компании «Транссервис», отвечающей за автобусные маршруты, обратились в ГИБДД с просьбой поставить регулировщика на участке улицы Загородной, который сейчас стал оживленнее из-за ремонта Чеховского моста. Об этом URA.RU сообщила гендиректор компании «Транссервис» Наталья Кутепова.

«Дети и другие горожане переходят там дорогу не глядя. Никто не переходит дорогу в положенном месте. Ребятишки идут по проезжей части и не смотрят ни на право, ни на лево. Туда нужно хотя бы на неделю регулировщика. Мы написали и отвезли письмо в ГИБДД», — рассказала Кутепова.

По ее словам, пешеходный переход там находится далеко от остановок, поэтому люди нарушают ПДД. «Данное обращение находится на регистрации, будет рассмотрено в кратчайшие сроки», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

Из-за ремонта Чеховского моста в Кургане возле остановок «2 микрорайон» появился пересадочный узел. Горожане высаживаются из автобусов на остановке, расположенной на ул. Мостостроителей, переходят железнодорожные пути и садятся по тому же билету в автобус, который подъезжает к остановке на ул. Загородной. При этом некоторые жители города жалуются, что им приходится до получаса ждать бесплатной пересадки.

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В Кургане представителям компании «Транссервис», отвечающей за автобусные маршруты, обратились в ГИБДД с просьбой поставить регулировщика на участке улицы Загородной, который сейчас стал оживленнее из-за ремонта Чеховского моста. Об этом URA.RU сообщила гендиректор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. «Дети и другие горожане переходят там дорогу не глядя. Никто не переходит дорогу в положенном месте. Ребятишки идут по проезжей части и не смотрят ни на право, ни на лево. Туда нужно хотя бы на неделю регулировщика. Мы написали и отвезли письмо в ГИБДД», — рассказала Кутепова. По ее словам, пешеходный переход там находится далеко от остановок, поэтому люди нарушают ПДД. «Данное обращение находится на регистрации, будет рассмотрено в кратчайшие сроки», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Из-за ремонта Чеховского моста в Кургане возле остановок «2 микрорайон» появился пересадочный узел. Горожане высаживаются из автобусов на остановке, расположенной на ул. Мостостроителей, переходят железнодорожные пути и садятся по тому же билету в автобус, который подъезжает к остановке на ул. Загородной. При этом некоторые жители города жалуются, что им приходится до получаса ждать бесплатной пересадки.
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