На продажу в ЯНАО выставили самый дорогой офис за 320 миллионов рублей. Фото

24 февраля 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Продавец просит 320 млн рублей за офисное здание Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Новом Уренгое на продажу выставили самое дорогое в ЯНАО офисное здание за 320 миллионов рублей. Объявление разместили на сайте «Авито». «Продам большое 3-этажное офисное здание, расположенное возле „Виадука“ на улице Индустриальной. Кабинетная система, просторные кабинеты, высокие потолки, большая площадь остекления. Проведены все коммуникации, автономное отопление. Хорошие подъездные пути, удобная транспортная развязка. Перед зданием парковка», — говорится в описании к объявлению. По данным сайта «Спарк», здание принадлежит компании ООО «Вестор». На данный момент — это самая дорогая коммерческая недвижимость, выставленная на продажу в ЯНАО на сайте «Авито». Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме второй год не могут продать крупное нефтегазовое месторождение. Стоимость участка — 3,1 млрд рублей. В Новом Уренгое продается самая дорогая коммерческая недвижимость Сайт «Авито»

В Новом Уренгое на продажу выставили самое дорогое в ЯНАО офисное здание за 320 миллионов рублей. Объявление разместили на сайте «Авито». «Продам большое 3-этажное офисное здание, расположенное возле „Виадука“ на улице Индустриальной. Кабинетная система, просторные кабинеты, высокие потолки, большая площадь остекления. Проведены все коммуникации, автономное отопление. Хорошие подъездные пути, удобная транспортная развязка. Перед зданием парковка», — говорится в описании к объявлению. По данным сайта «Спарк», здание принадлежит компании ООО «Вестор». На данный момент — это самая дорогая коммерческая недвижимость, выставленная на продажу в ЯНАО на сайте «Авито». Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме второй год не могут продать крупное нефтегазовое месторождение. Стоимость участка — 3,1 млрд рублей.