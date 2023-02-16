16 февраля 2023

Курганские бойцы из зоны СВО записали видеообращение к священникам

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, мобилизованные
Курганцы в СВО благодарят епархию за помощь Фото:

Курганские бойцы из зоны специальной военной операции записали видеообращение со словами благодарности социальному отделу Курганской епархии за предоставленную благотворительную помощь. Видео опубликовано в группе епархии во «ВКонтакте».

«Выражаем благодарность социальному отделу Курганской епархии и порт-Артурскому храму за предоставленную помощь, за оказанное внимание. Спасибо большое!», — говорит боец на видео.

По информации епархии, 15-тонный груз, отправленный из Кургана 8 февраля, доставлен в зону специальной военной операции. Вещи переданы в военные подразделения, сформированные из жителей Курганской области. Следующая отправка груза запланирована в начале марта. От воинов поступил специальный запрос — нужен активированный уголь. Прием благотворительной помощи продолжается в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери, по адресу: город Курган, улица Ястржембского, 41а (на территории завода «Курганприбор»).

Курганцам в зону СВО доставлен благотворительный груз, отправленный из Кургана 8 февраля
Бойцы получили помощь, со следующим грузом просили отправить им активированный уголь

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Курганские бойцы из зоны специальной военной операции записали видеообращение со словами благодарности социальному отделу Курганской епархии за предоставленную благотворительную помощь. Видео опубликовано в группе епархии во «ВКонтакте». «Выражаем благодарность социальному отделу Курганской епархии и порт-Артурскому храму за предоставленную помощь, за оказанное внимание. Спасибо большое!», — говорит боец на видео. По информации епархии, 15-тонный груз, отправленный из Кургана 8 февраля, доставлен в зону специальной военной операции. Вещи переданы в военные подразделения, сформированные из жителей Курганской области. Следующая отправка груза запланирована в начале марта. От воинов поступил специальный запрос — нужен активированный уголь. Прием благотворительной помощи продолжается в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери, по адресу: город Курган, улица Ястржембского, 41а (на территории завода «Курганприбор»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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