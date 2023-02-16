Курганские бойцы из зоны СВО записали видеообращение к священникам

17 февраля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Курганцы в СВО благодарят епархию за помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские бойцы из зоны специальной военной операции записали видеообращение со словами благодарности социальному отделу Курганской епархии за предоставленную благотворительную помощь. Видео опубликовано в группе епархии во «ВКонтакте». «Выражаем благодарность социальному отделу Курганской епархии и порт-Артурскому храму за предоставленную помощь, за оказанное внимание. Спасибо большое!», — говорит боец на видео. По информации епархии, 15-тонный груз, отправленный из Кургана 8 февраля, доставлен в зону специальной военной операции. Вещи переданы в военные подразделения, сформированные из жителей Курганской области. Следующая отправка груза запланирована в начале марта. От воинов поступил специальный запрос — нужен активированный уголь. Прием благотворительной помощи продолжается в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери, по адресу: город Курган, улица Ястржембского, 41а (на территории завода «Курганприбор»). Курганцам в зону СВО доставлен благотворительный груз, отправленный из Кургана 8 февраля фото: группа «Курганская епархия», соцсеть «ВКонтакте» Бойцы получили помощь, со следующим грузом просили отправить им активированный уголь фото: группа «Курганская епархия», соцсеть «ВКонтакте»

Курганские бойцы из зоны специальной военной операции записали видеообращение со словами благодарности социальному отделу Курганской епархии за предоставленную благотворительную помощь. Видео опубликовано в группе епархии во «ВКонтакте». «Выражаем благодарность социальному отделу Курганской епархии и порт-Артурскому храму за предоставленную помощь, за оказанное внимание. Спасибо большое!», — говорит боец на видео. По информации епархии, 15-тонный груз, отправленный из Кургана 8 февраля, доставлен в зону специальной военной операции. Вещи переданы в военные подразделения, сформированные из жителей Курганской области. Следующая отправка груза запланирована в начале марта. От воинов поступил специальный запрос — нужен активированный уголь. Прием благотворительной помощи продолжается в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери, по адресу: город Курган, улица Ястржембского, 41а (на территории завода «Курганприбор»).