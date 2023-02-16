Пермский омбудсмен сообщил о пропавших без вести и пленных пермяках

Пермские власти разыскивают 11 пропавших без вести в зоне СВО военнослужащих

17 февраля 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

По данным Игоря Сапко, четверо пермяков, принимавших участие в спецоперации, находятся в украинском плену Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Принимавшие участие в спецоперации 11 военнослужащих из Пермского края значатся пропавшими без вести, еще четверо сейчас в плену. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. «По заявлениям в аппарате уполномоченного четыре человека числятся в плену. По пропавшим без вести: всего в работе 11 заявлений (на минувшей неделе было 9 человек, на этой неделе поступило еще два [заявления]», — рассказал Сапко. Также пермский омбудсмен отметил, что среди 101 освобожденного из украинского пленного 16 февраля военнослужащих отсутствуют пермяки. В декабре Сапко сообщал, что пропавшими числились семь человек из Пермского края, находившиеся в зоне СВО. Российские войска проводят на Украине специальную военную операцию, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

Принимавшие участие в спецоперации 11 военнослужащих из Пермского края значатся пропавшими без вести, еще четверо сейчас в плену. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. «По заявлениям в аппарате уполномоченного четыре человека числятся в плену. По пропавшим без вести: всего в работе 11 заявлений (на минувшей неделе было 9 человек, на этой неделе поступило еще два [заявления]», — рассказал Сапко. Также пермский омбудсмен отметил, что среди 101 освобожденного из украинского пленного 16 февраля военнослужащих отсутствуют пермяки. В декабре Сапко сообщал, что пропавшими числились семь человек из Пермского края, находившиеся в зоне СВО. Российские войска проводят на Украине специальную военную операцию, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от многолетней агрессии со стороны киевского режима.