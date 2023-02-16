16 февраля 2023

Пермский омбудсмен сообщил о пропавших без вести и пленных пермяках

Пермские власти разыскивают 11 пропавших без вести в зоне СВО военнослужащих
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным Игоря Сапко, четверо пермяков, принимавших участие в спецоперации, находятся в украинском плену Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Принимавшие участие в спецоперации 11 военнослужащих из Пермского края значатся пропавшими без вести, еще четверо сейчас в плену. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

«По заявлениям в аппарате уполномоченного четыре человека числятся в плену. По пропавшим без вести: всего в работе 11 заявлений (на минувшей неделе было 9 человек, на этой неделе поступило еще два [заявления]», — рассказал Сапко.

Также пермский омбудсмен отметил, что среди 101 освобожденного из украинского пленного 16 февраля военнослужащих отсутствуют пермяки. В декабре Сапко сообщал, что пропавшими числились семь человек из Пермского края, находившиеся в зоне СВО.

Российские войска проводят на Украине специальную военную операцию, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

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Принимавшие участие в спецоперации 11 военнослужащих из Пермского края значатся пропавшими без вести, еще четверо сейчас в плену. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. «По заявлениям в аппарате уполномоченного четыре человека числятся в плену. По пропавшим без вести: всего в работе 11 заявлений (на минувшей неделе было 9 человек, на этой неделе поступило еще два [заявления]», — рассказал Сапко. Также пермский омбудсмен отметил, что среди 101 освобожденного из украинского пленного 16 февраля военнослужащих отсутствуют пермяки. В декабре Сапко сообщал, что пропавшими числились семь человек из Пермского края, находившиеся в зоне СВО. Российские войска проводят на Украине специальную военную операцию, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от многолетней агрессии со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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