Путин подписал закон об изменениях пенсий и пособий для части россиян

Путин: с 1 марта пенсии в новых регионах будут начислять в соответствии с законами РФ

17 февраля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Пенсии жителям новых территорий установят по российским законам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся пенсионного и социального обеспечения для жителей новых российских территорий (Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей). Об этом сообщается на сайте правовой информации РФ. «С 1 марта 2023 года на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в законе. Уточняется, что для назначения пенсий документы на украинском языке будут приниматься пенсионным фондом без перевода.



Ранее сообщалось, что зампред правительства России Марат Хуснуллин проинспектировал новые российские регионы. О ходе рабочей поездки он сообщил в своем telegram-канале. Вице-премьер, в частности, оценил ход восстановительных работ в Мариуполе, Бердянске и Геническе и провел несколько совещаний с местными властями, где обсудил главные направления развития территорий в составе России.

Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся пенсионного и социального обеспечения для жителей новых российских территорий (Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей). Об этом сообщается на сайте правовой информации РФ. «С 1 марта 2023 года на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в законе. Уточняется, что для назначения пенсий документы на украинском языке будут приниматься пенсионным фондом без перевода. Ранее сообщалось, что зампред правительства России Марат Хуснуллин проинспектировал новые российские регионы. О ходе рабочей поездки он сообщил в своем telegram-канале. Вице-премьер, в частности, оценил ход восстановительных работ в Мариуполе, Бердянске и Геническе и провел несколько совещаний с местными властями, где обсудил главные направления развития территорий в составе России.