Путин подписал закон об изменениях пенсий и пособий для части россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся пенсионного и социального обеспечения для жителей новых российских территорий (Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей). Об этом сообщается на сайте правовой информации РФ.
«С 1 марта 2023 года на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в законе. Уточняется, что для назначения пенсий документы на украинском языке будут приниматься пенсионным фондом без перевода.
Ранее сообщалось, что зампред правительства России Марат Хуснуллин проинспектировал новые российские регионы. О ходе рабочей поездки он сообщил в своем telegram-канале. Вице-премьер, в частности, оценил ход восстановительных работ в Мариуполе, Бердянске и Геническе и провел несколько совещаний с местными властями, где обсудил главные направления развития территорий в составе России.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся пенсионного и социального обеспечения для жителей новых российских территорий (Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей). Об этом сообщается на сайте правовой информации РФ. «С 1 марта 2023 года на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в законе. Уточняется, что для назначения пенсий документы на украинском языке будут приниматься пенсионным фондом без перевода.
Ранее сообщалось, что зампред правительства России Марат Хуснуллин проинспектировал новые российские регионы. О ходе рабочей поездки он сообщил в своем telegram-канале. Вице-премьер, в частности, оценил ход восстановительных работ в Мариуполе, Бердянске и Геническе и провел несколько совещаний с местными властями, где обсудил главные направления развития территорий в составе России.