Минобороны сообщило о назначении новых командующих военными округами

Рустам Мурадов остался главой ВВО
Назначены новые командующие Южным, Центральным и Западным военными округами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Центральном военном округе командующим стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, в Западном — генерал-лейтенант Евгений Никифоров, в Южном — генерал-полковник Сергей Кузовлев. Информация приводится на сайте
Главой Восточного военного округа остался Рустам Мурадов. Ранее главой ЦВО был генерал Александр Лапин, ЗВО командовал Кузовлев.
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