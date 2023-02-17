Экс-президент Украины предложил перекрыть ветку нефтепровода «Дружба»

17 февраля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко придумал новые санкции против России Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нужно перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба» и запретить перевозить грузы из России по Суэцкому каналу. С таким предложением выступил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Необходимо закрыть южную ветку нефтепровода „Дружба“, имеющего огромное значение для Москвы. Убежден, что Украина готова к потерям своих доходов от „Дружбы“ и даже от газотранспортной системы. То, что может стоить Киеву 1 миллиард долларов, обойдется Москве в 16 миллиардов долларов: 10 миллиардов за газ и 6 миллиардов за сырую нефть», — написал Порошенко для Newsweek . Также Порошенко выступил за закрытие Суэцкого канала для российских грузов. Целью является удлинение маршрута для России, чтобы страна понесла больше потерь. Бывший президент Украины считает, что если Евросоюз внесет его предложения в новые санкционные пакеты, то они значительно повлияют на ситуацию уже к концу третьего квартала 2023 года. Порошенко также призвал продолжать поставлять оружие, вводить санкции против России, включить Украину в НАТО и Евросоюз для урегулирования конфликта. Евросоюз собирается ввести новые санкции к годовщине СВО. В десятом пакете ограничений будут меры по противодействию обхода санкций. Также планируется ввести санкции против четырех банков, в том числе Альфа-банка. Также ограничения к годовщине спецоперации готовят США и страны Большой семерки, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нужно перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба» и запретить перевозить грузы из России по Суэцкому каналу. С таким предложением выступил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Необходимо закрыть южную ветку нефтепровода „Дружба“, имеющего огромное значение для Москвы. Убежден, что Украина готова к потерям своих доходов от „Дружбы“ и даже от газотранспортной системы. То, что может стоить Киеву 1 миллиард долларов, обойдется Москве в 16 миллиардов долларов: 10 миллиардов за газ и 6 миллиардов за сырую нефть», — написал Порошенко для Newsweek. Также Порошенко выступил за закрытие Суэцкого канала для российских грузов. Целью является удлинение маршрута для России, чтобы страна понесла больше потерь. Бывший президент Украины считает, что если Евросоюз внесет его предложения в новые санкционные пакеты, то они значительно повлияют на ситуацию уже к концу третьего квартала 2023 года. Порошенко также призвал продолжать поставлять оружие, вводить санкции против России, включить Украину в НАТО и Евросоюз для урегулирования конфликта. Евросоюз собирается ввести новые санкции к годовщине СВО. В десятом пакете ограничений будут меры по противодействию обхода санкций. Также планируется ввести санкции против четырех банков, в том числе Альфа-банка. Также ограничения к годовщине спецоперации готовят США и страны Большой семерки, передает «Царьград».