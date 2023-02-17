Макрон назвал ответственных за мир на Украине

Макрон призвал Запад готовить условия для мира на Украине

17 февраля 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон призвал поддерживать Украину Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские и европейские лидеры должны начать готовиться к заключению мира на Украине, так как это ответственность Запада. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон. «Я призываю европейцев и американцев: займемся также подготовкой мира. В краткосрочной перспективе мы должны быть сильными и поддерживать Украину. Но уже сейчас мы должны готовить условия для мира, это наша ответственность. Это не компромисс, это ответственность», — сказал Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на youtube-канале мероприятия . По его словам, нужно вовлечь и другие страны, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Он призвал проводить дипломатическую работу, чтобы эти государства присоединились к Западу. Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но потом процесс был приостановлен. В России выражали готовность продолжать диалог. На Украине отмечали, что переговоры будут только после вывода российской армии. В НАТО заявляли, что для мира на Украине нужно продолжать поставки оружия.

Американские и европейские лидеры должны начать готовиться к заключению мира на Украине, так как это ответственность Запада. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон. «Я призываю европейцев и американцев: займемся также подготовкой мира. В краткосрочной перспективе мы должны быть сильными и поддерживать Украину. Но уже сейчас мы должны готовить условия для мира, это наша ответственность. Это не компромисс, это ответственность», — сказал Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на youtube-канале мероприятия. По его словам, нужно вовлечь и другие страны, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Он призвал проводить дипломатическую работу, чтобы эти государства присоединились к Западу. Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но потом процесс был приостановлен. В России выражали готовность продолжать диалог. На Украине отмечали, что переговоры будут только после вывода российской армии. В НАТО заявляли, что для мира на Украине нужно продолжать поставки оружия.