Мэр Нового Уренгоя и глава Пуровского района ЯНАО провели товарищеский матч

Команды встретились на ледовом корте в Коротчаево Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Коротчаево (ЯНАО) на ледовом корте состоялся хоккейный матч между командами из Нового Уренгоя и Пуровского района. В игре приняли участие главы муниципалитетов, сообщил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Договорились с главой Пуровского района Антоном Колодиным собрать команды и сыграть товарищеский матч. Сказано — сделано. Спасибо за игру, коллеги! Азартно и по-спортивному горячо», — написал глава Нового Уренгоя.

Воронов поблагодарил болельщиков. Глава также отметил, что в следующий раз команды договорились встретиться в Тарко-Сале.

Ранее сообщалось, что глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов в День отца провел хоккейный матч. Он поздравил горожан с праздником и напомнил, что быть отцом большая ответственность.

Андрей Воронов и Антон Колодин сразились на льду в составе команд Тelegram-канал Андрея Воронова