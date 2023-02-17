17 февраля 2023
16 февраля 2023

Мэры из ЯНАО сразились на льду. Фото

Мэр Нового Уренгоя и глава Пуровского района ЯНАО провели товарищеский матч
© Служба новостей «URA.RU»
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Команды встретились на ледовом корте в Коротчаево Фото:

В Коротчаево (ЯНАО) на ледовом корте состоялся хоккейный матч между командами из Нового Уренгоя и Пуровского района. В игре приняли участие главы муниципалитетов, сообщил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Договорились с главой Пуровского района Антоном Колодиным собрать команды и сыграть товарищеский матч. Сказано — сделано. Спасибо за игру, коллеги! Азартно и по-спортивному горячо», — написал глава Нового Уренгоя.

Воронов поблагодарил болельщиков. Глава также отметил, что в следующий раз команды договорились встретиться в Тарко-Сале.

Ранее сообщалось, что глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов в День отца провел хоккейный матч. Он поздравил горожан с праздником и напомнил, что быть отцом большая ответственность.

Андрей Воронов и Антон Колодин сразились на льду в составе команд
Следующий матч состоится в Тарко-Сале

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В Коротчаево (ЯНАО) на ледовом корте состоялся хоккейный матч между командами из Нового Уренгоя и Пуровского района. В игре приняли участие главы муниципалитетов, сообщил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Договорились с главой Пуровского района Антоном Колодиным собрать команды и сыграть товарищеский матч. Сказано — сделано. Спасибо за игру, коллеги! Азартно и по-спортивному горячо», — написал глава Нового Уренгоя. Воронов поблагодарил болельщиков. Глава также отметил, что в следующий раз команды договорились встретиться в Тарко-Сале. Ранее сообщалось, что глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов в День отца провел хоккейный матч. Он поздравил горожан с праздником и напомнил, что быть отцом большая ответственность.
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