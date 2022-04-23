Минфин США: отказ от топлива РФ принесет больше вреда, чем пользы

23 апреля 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Отказ от российских энергоресурсов окажет разрушительное воздействие на Европу, считает Джанет Йеллен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение эмбарго на поставки российских энергоресурсов принесет Европе больше вреда, чем пользы. Такое мнение высказала министр финансов США Джанет Йеллен. «Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира. И, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут», — приводит слова Йеллен агентство The Hill. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Введение эмбарго на поставки российских энергоресурсов принесет Европе больше вреда, чем пользы. Такое мнение высказала министр финансов США Джанет Йеллен. «Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира. И, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут», — приводит слова Йеллен агентство The Hill. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад.