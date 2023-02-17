17 февраля 2023

Челябинцы отправят на фронт жилет-разгрузку под гранаты для собаки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные помогают бойцам на передовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Копейска Челябинской области отправят на фронт жилет-разгрузку для собаки, которая помогает бойцам. Об этом сообщили в соцсетях.

«В специальной военной операции на Украине участвуют не только военные, но и братья наши меньшие, причем самые разные. Вчера пришел запрос для серьезного „солдата“ — немецкой овчарки! Попросили разгрузку и подсумки для гранат и патронов», — рассказали в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘.

Авторы сообщения уточнили, что нашли такие жилеты трех разных размеров и запросили с передовой фото или габариты собаки. С помощью подобной разгрузки овчарка сможет принести бойцам патроны, гранаты и даже автомат. Также собака сумеет вытащить раненого бойца, который прицепится к ее жилету. Кроме того, животные психологически поддерживают бойцов.

Ранее стало известно, что копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.

Этому бойцу скоро привезут жилет-разгрузку

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Жители Копейска Челябинской области отправят на фронт жилет-разгрузку для собаки, которая помогает бойцам. Об этом сообщили в соцсетях. «В специальной военной операции на Украине участвуют не только военные, но и братья наши меньшие, причем самые разные. Вчера пришел запрос для серьезного „солдата“ — немецкой овчарки! Попросили разгрузку и подсумки для гранат и патронов», — рассказали в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘. Авторы сообщения уточнили, что нашли такие жилеты трех разных размеров и запросили с передовой фото или габариты собаки. С помощью подобной разгрузки овчарка сможет принести бойцам патроны, гранаты и даже автомат. Также собака сумеет вытащить раненого бойца, который прицепится к ее жилету. Кроме того, животные психологически поддерживают бойцов. Ранее стало известно, что копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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