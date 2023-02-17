Животные помогают бойцам на передовой Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Копейска Челябинской области отправят на фронт жилет-разгрузку для собаки, которая помогает бойцам. Об этом сообщили в соцсетях.

«В специальной военной операции на Украине участвуют не только военные, но и братья наши меньшие, причем самые разные. Вчера пришел запрос для серьезного „солдата“ — немецкой овчарки! Попросили разгрузку и подсумки для гранат и патронов», — рассказали в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘.

Авторы сообщения уточнили, что нашли такие жилеты трех разных размеров и запросили с передовой фото или габариты собаки. С помощью подобной разгрузки овчарка сможет принести бойцам патроны, гранаты и даже автомат. Также собака сумеет вытащить раненого бойца, который прицепится к ее жилету. Кроме того, животные психологически поддерживают бойцов.

Ранее стало известно, что копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.