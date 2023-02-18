Бойцы на передовой рассказали о селезне по кличке Байден, который оказывает им психологическую поддержку. Кроме того, он оказался уткой, сообщили в соцсетях.
«В специальной военной операции на Украине участвуют не только военные, но и братья наши меньшие, оказывая им психологическую поддержку. Бывают ну совсем смешные истории, например, одна из бригад купила в деревне утку, хотели сварить суп, но, как вы уже догадались, она очень жалобно смотрела и теперь живет с ними в землянке. Примечательно, что парни изначально думали, что это селезень, и назвали ее Байден. В апреле они удивятся, когда их Байден снесет первое яйцо», — уточнили в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».
Авторы поста также рассказали, что многих животных военнослужащие находят в брошенных населенных пунктах на передовой, выхаживают, откармливают и оставляют себе. Некоторые отправляют питомца себе домой.
Ранее стало известно о собаке породы немецкая овчарка, для которой челябинские бойцы заказали жилет-разгрузку с подсумками. Таким образом пес сможет не только приносить патроны с гранатами, но и транспортировать автомат и даже раненых.
Утка по кличке Байден живет в землянке с бойцами
Сообщество «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».
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Бойцы на передовой рассказали о селезне по кличке Байден, который оказывает им психологическую поддержку. Кроме того, он оказался уткой, сообщили в соцсетях. «В специальной военной операции на Украине участвуют не только военные, но и братья наши меньшие, оказывая им психологическую поддержку. Бывают ну совсем смешные истории, например, одна из бригад купила в деревне утку, хотели сварить суп, но, как вы уже догадались, она очень жалобно смотрела и теперь живет с ними в землянке. Примечательно, что парни изначально думали, что это селезень, и назвали ее Байден. В апреле они удивятся, когда их Байден снесет первое яйцо», — уточнили в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте». Авторы поста также рассказали, что многих животных военнослужащие находят в брошенных населенных пунктах на передовой, выхаживают, откармливают и оставляют себе. Некоторые отправляют питомца себе домой. Ранее стало известно о собаке породы немецкая овчарка, для которой челябинские бойцы заказали жилет-разгрузку с подсумками. Таким образом пес сможет не только приносить патроны с гранатами, но и транспортировать автомат и даже раненых.