Глава ЕК призналась, что Запад готовил санкции за два месяца до СВО

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен надеялась, что готовящиеся санкции не введут Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз и США заранее начали разрабатывать санкции против России на случай конфликта на Украине. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

«ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года. Безусловно, мы все надеялись, что этого никогда не произойдет и нам никогда не придется вводить эти санкции», — сказала фон дер Ляйен. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

Глава Еврокомиссии отметила, что это позволило ввести ограничения в первые дни конфликта. По ее словам, причиной подготовки санкций стало нарастание напряженности в отношениях Украины и России, а также сообщения от американской разведки о возможном начале боевых действий.

США и Евросоюз ввели санкции против России из-за конфликта на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что знал заранее о готовящихся боевых действиях на Украине. Об этом он сказал в интервью France-Presse. Сейчас Запад готовит новые ограничения против РФ к годовщине СВО. Однако, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, экономика России успешно выдержала все санкции, пишут «Дни.ру».

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Евросоюз и США заранее начали разрабатывать санкции против России на случай конфликта на Украине. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. «ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года. Безусловно, мы все надеялись, что этого никогда не произойдет и нам никогда не придется вводить эти санкции», — сказала фон дер Ляйен. Трансляция ведется на сайте мероприятия. Глава Еврокомиссии отметила, что это позволило ввести ограничения в первые дни конфликта. По ее словам, причиной подготовки санкций стало нарастание напряженности в отношениях Украины и России, а также сообщения от американской разведки о возможном начале боевых действий. США и Евросоюз ввели санкции против России из-за конфликта на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что знал заранее о готовящихся боевых действиях на Украине. Об этом он сказал в интервью France-Presse. Сейчас Запад готовит новые ограничения против РФ к годовщине СВО. Однако, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, экономика России успешно выдержала все санкции, пишут «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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