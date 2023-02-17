Курганца осудят за публикацию откровенных фото подруги

Мужчина опубликовал интимные фото подруги и попал в суд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель Кургана после отказа подруги продолжать с ним отношения опубликовал в одной из соцсетей ее откровенные фото. На мужчину завели уголовное дело, которое скоро рассмотрит суд. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, обвиняемый опубликовал в одной из социальных сетей фотографии интимного характера и сведения, порочащие честь и достоинство девушки, с которой он ранее состоял в отношениях. Причиной такого поступка стал отказ последней от продолжения отношений», — рассказали в следкоме. Когда бывшая подруга узнала о произошедшем, то обратилась в полицию.

Мужчина признал свою вину и компенсировал бывшей подруге моральный вред деньгами. Вскоре его дело рассмотрит суд, ему предъявили обвинение сразу по двум статьям — клевета и незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.