17 февраля 2023

Курганца осудят за публикацию откровенных фото подруги

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина опубликовал интимные фото подруги и попал в суд Фото:

Житель Кургана после отказа подруги продолжать с ним отношения опубликовал в одной из соцсетей ее откровенные фото. На мужчину завели уголовное дело, которое скоро рассмотрит суд. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, обвиняемый опубликовал в одной из социальных сетей фотографии интимного характера и сведения, порочащие честь и достоинство девушки, с которой он ранее состоял в отношениях. Причиной такого поступка стал отказ последней от продолжения отношений», — рассказали в следкоме. Когда бывшая подруга узнала о произошедшем, то обратилась в полицию.

Мужчина признал свою вину и компенсировал бывшей подруге моральный вред деньгами. Вскоре его дело рассмотрит суд, ему предъявили обвинение сразу по двум статьям — клевета и незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.

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Житель Кургана после отказа подруги продолжать с ним отношения опубликовал в одной из соцсетей ее откровенные фото. На мужчину завели уголовное дело, которое скоро рассмотрит суд. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, обвиняемый опубликовал в одной из социальных сетей фотографии интимного характера и сведения, порочащие честь и достоинство девушки, с которой он ранее состоял в отношениях. Причиной такого поступка стал отказ последней от продолжения отношений», — рассказали в следкоме. Когда бывшая подруга узнала о произошедшем, то обратилась в полицию. Мужчина признал свою вину и компенсировал бывшей подруге моральный вред деньгами. Вскоре его дело рассмотрит суд, ему предъявили обвинение сразу по двум статьям — клевета и незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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