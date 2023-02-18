Вучич сделал неутешительный прогноз по наступлению мира на Украине

Вучич: Мюнхенская конференция дала понять, что мир на Украине наступит нескоро
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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич
Вучич не увидел предпосылок для мира на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По итогам Мюнхенской конференции стало ясно, что мир на Украине не наступит в ближайшее время. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич.

«Мюнхенская конференция стала такова, что больше всего говорят о политике, а Украина — горячая тема. Есть один ракурс для нас, который показывает, что мир не наступит скоро. И это принесет нам новые политические последствия», — заявил Вучич журналистам на полях конференции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении нее российская сторона выражала готовность продолжать диалог. Однако в Киеве отмечали, что переговоры будут возможны только после вывода Вооруженных сил РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал американских и европейских лидеров начать готовиться к заключению мира на Украине, так как это, по мнению политика, является ответственностью Запада.

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По итогам Мюнхенской конференции стало ясно, что мир на Украине не наступит в ближайшее время. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. «Мюнхенская конференция стала такова, что больше всего говорят о политике, а Украина — горячая тема. Есть один ракурс для нас, который показывает, что мир не наступит скоро. И это принесет нам новые политические последствия», — заявил Вучич журналистам на полях конференции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении нее российская сторона выражала готовность продолжать диалог. Однако в Киеве отмечали, что переговоры будут возможны только после вывода Вооруженных сил РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал американских и европейских лидеров начать готовиться к заключению мира на Украине, так как это, по мнению политика, является ответственностью Запада.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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