Вучич сделал неутешительный прогноз по наступлению мира на Украине

Вучич: Мюнхенская конференция дала понять, что мир на Украине наступит нескоро

18 февраля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Вучич не увидел предпосылок для мира на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По итогам Мюнхенской конференции стало ясно, что мир на Украине не наступит в ближайшее время. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. «Мюнхенская конференция стала такова, что больше всего говорят о политике, а Украина — горячая тема. Есть один ракурс для нас, который показывает, что мир не наступит скоро. И это принесет нам новые политические последствия», — заявил Вучич журналистам на полях конференции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении нее российская сторона выражала готовность продолжать диалог. Однако в Киеве отмечали, что переговоры будут возможны только после вывода Вооруженных сил РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал американских и европейских лидеров начать готовиться к заключению мира на Украине, так как это, по мнению политика, является ответственностью Запада.

По итогам Мюнхенской конференции стало ясно, что мир на Украине не наступит в ближайшее время. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. «Мюнхенская конференция стала такова, что больше всего говорят о политике, а Украина — горячая тема. Есть один ракурс для нас, который показывает, что мир не наступит скоро. И это принесет нам новые политические последствия», — заявил Вучич журналистам на полях конференции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении нее российская сторона выражала готовность продолжать диалог. Однако в Киеве отмечали, что переговоры будут возможны только после вывода Вооруженных сил РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал американских и европейских лидеров начать готовиться к заключению мира на Украине, так как это, по мнению политика, является ответственностью Запада.