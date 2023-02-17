Разведка заявила о стягивании войск ВСУ к Артемовску

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, украинские военные, stock
Украинское командование отправляет ВСУ на смерть, заявил Даниил Безсонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По информации российской разведки, украинское командование стягивает батальоны к Артемовску (Бахмут). Об этом рассказал бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«По данным нашей разведки Украина сегодня начала переброску нескольких батальонов на Артемовское (Бахмут) направление. Судя по всему, [президент Украины Владимир] Зеленский ради медийного эффекта готов продолжать жертвовать своими вояками, отправляя их на верную смерть», — написал Безсонов в своем telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ не сдавать Артемовск, пока не придет военная помощь от Запада. В ЧВК «Вагнер» считают, что смогут освободить территорию в первой половине весны. Если российская армия возьмет под контроль Артемовск, то ВСУ будут парализованы.

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По информации российской разведки, украинское командование стягивает батальоны к Артемовску (Бахмут). Об этом рассказал бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. «По данным нашей разведки Украина сегодня начала переброску нескольких батальонов на Артемовское (Бахмут) направление. Судя по всему, [президент Украины Владимир] Зеленский ради медийного эффекта готов продолжать жертвовать своими вояками, отправляя их на верную смерть», — написал Безсонов в своем telegram-канале. Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ не сдавать Артемовск, пока не придет военная помощь от Запада. В ЧВК «Вагнер» считают, что смогут освободить территорию в первой половине весны. Если российская армия возьмет под контроль Артемовск, то ВСУ будут парализованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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