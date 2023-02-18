Военные РФ отрезали пути для подкрепления ВСУ в Бахмуте

Советник Пушилина: российская армия блокировала снабжение ВСУ в Артемовске

18 февраля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Артиллерия РФ контролирует все трассы и дороги вблизи Артемовска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снабжение украинской группировки в Артемовске (Бахмуте) практически блокировано, город оказался в оперативном окружении. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Статья по теме Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять «Наша артиллерия дотягивается до всех трасс и дорог, которые ведут в Артемовск, всех путей снабжения. Ввиду того, что наша артиллерия дотягивается до всех дорог, снабжение группировки войск в Артемовске затруднено или даже блокировано», — рассказал Гагин в беседе с ТАСС. Таким образом, подчеркнул советник, город, по сути, оказался в оперативном окружении. Вооруженные силы (ВС) РФ со всех сторон окружают Бахмут. Линии коммуникации в городе находятся под огневым контролем российских военных, докладывали военкоры URA.RU. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал освобождение Бахмута в первой половине весны. По его словам, если российская армия возьмет под контроль Артемовск, то ВСУ будут парализованы. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, ее цель — защита жителей Донбасса.

Снабжение украинской группировки в Артемовске (Бахмуте) практически блокировано, город оказался в оперативном окружении. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Наша артиллерия дотягивается до всех трасс и дорог, которые ведут в Артемовск, всех путей снабжения. Ввиду того, что наша артиллерия дотягивается до всех дорог, снабжение группировки войск в Артемовске затруднено или даже блокировано», — рассказал Гагин в беседе с ТАСС. Таким образом, подчеркнул советник, город, по сути, оказался в оперативном окружении. Вооруженные силы (ВС) РФ со всех сторон окружают Бахмут. Линии коммуникации в городе находятся под огневым контролем российских военных, докладывали военкоры URA.RU. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал освобождение Бахмута в первой половине весны. По его словам, если российская армия возьмет под контроль Артемовск, то ВСУ будут парализованы. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, ее цель — защита жителей Донбасса.