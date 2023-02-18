Военные РФ отрезали пути для подкрепления ВСУ в Бахмуте

Советник Пушилина: российская армия блокировала снабжение ВСУ в Артемовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, зима, армия, военные, сухопутные войска, война, танкист, бушлат, зимняя форма
Артиллерия РФ контролирует все трассы и дороги вблизи Артемовска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Снабжение украинской группировки в Артемовске (Бахмуте) практически блокировано, город оказался в оперативном окружении. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Статья по теме
Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять

«Наша артиллерия дотягивается до всех трасс и дорог, которые ведут в Артемовск, всех путей снабжения. Ввиду того, что наша артиллерия дотягивается до всех дорог, снабжение группировки войск в Артемовске затруднено или даже блокировано», — рассказал Гагин в беседе с ТАСС. Таким образом, подчеркнул советник, город, по сути, оказался в оперативном окружении.

Вооруженные силы (ВС) РФ со всех сторон окружают Бахмут. Линии коммуникации в городе находятся под огневым контролем российских военных, докладывали военкоры URA.RU.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал освобождение Бахмута в первой половине весны. По его словам, если российская армия возьмет под контроль Артемовск, то ВСУ будут парализованы.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, ее цель — защита жителей Донбасса.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снабжение украинской группировки в Артемовске (Бахмуте) практически блокировано, город оказался в оперативном окружении. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Наша артиллерия дотягивается до всех трасс и дорог, которые ведут в Артемовск, всех путей снабжения. Ввиду того, что наша артиллерия дотягивается до всех дорог, снабжение группировки войск в Артемовске затруднено или даже блокировано», — рассказал Гагин в беседе с ТАСС. Таким образом, подчеркнул советник, город, по сути, оказался в оперативном окружении. Вооруженные силы (ВС) РФ со всех сторон окружают Бахмут. Линии коммуникации в городе находятся под огневым контролем российских военных, докладывали военкоры URA.RU. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал освобождение Бахмута в первой половине весны. По его словам, если российская армия возьмет под контроль Артемовск, то ВСУ будут парализованы. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, ее цель — защита жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...