Пушилин назвал способ приблизить освобождение Бахмута

Пушилин заявил об улучшении российских позиций в районе Артемовска
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Пушилин доложил об улучшении позиций в Артемовске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ смогли улучшить свои позиции в районе Артемовска (Бахмута). Приблизить освобождение города поможет перекрытие дороги на Часов Яр. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Артемовск продолжают освобождать», — цитирует Пушилина ТАСС. По словам врио главы ДНР, на данный момент армии РФ уже удалось освободить населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения украинских сил. «Она на самом деле одна дорога, но она разветвленная, то есть ее нужно перекрыть и тогда мы приблизим освобождение Артемовска очень серьезно, кратно, можно сказать», — пояснил чиновник.

Российские военные продолжают освобождать Бахмут. Им уже удалось отрезать пути для подкрепления ВСУ, тем самым взяв город в оперативное окружение. Ударно-штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои в городской застройке Бахмута. Там они постепенно вытесняют украинских бойцов к окраинам, докладывал военкор URA.RU. Освобождение города проходит на фоне российской спецоперации по защите Донбаса.

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Вооруженные силы РФ смогли улучшить свои позиции в районе Артемовска (Бахмута). Приблизить освобождение города поможет перекрытие дороги на Часов Яр. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Артемовск продолжают освобождать», — цитирует Пушилина ТАСС. По словам врио главы ДНР, на данный момент армии РФ уже удалось освободить населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения украинских сил. «Она на самом деле одна дорога, но она разветвленная, то есть ее нужно перекрыть и тогда мы приблизим освобождение Артемовска очень серьезно, кратно, можно сказать», — пояснил чиновник. Российские военные продолжают освобождать Бахмут. Им уже удалось отрезать пути для подкрепления ВСУ, тем самым взяв город в оперативное окружение. Ударно-штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои в городской застройке Бахмута. Там они постепенно вытесняют украинских бойцов к окраинам, докладывал военкор URA.RU. Освобождение города проходит на фоне российской спецоперации по защите Донбаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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