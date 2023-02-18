Пушилин назвал способ приблизить освобождение Бахмута

Пушилин заявил об улучшении российских позиций в районе Артемовска

18 февраля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Пушилин доложил об улучшении позиций в Артемовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ смогли улучшить свои позиции в районе Артемовска (Бахмута). Приблизить освобождение города поможет перекрытие дороги на Часов Яр. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Артемовск продолжают освобождать», — цитирует Пушилина ТАСС. По словам врио главы ДНР, на данный момент армии РФ уже удалось освободить населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения украинских сил. «Она на самом деле одна дорога, но она разветвленная, то есть ее нужно перекрыть и тогда мы приблизим освобождение Артемовска очень серьезно, кратно, можно сказать», — пояснил чиновник. Российские военные продолжают освобождать Бахмут. Им уже удалось отрезать пути для подкрепления ВСУ, тем самым взяв город в оперативное окружение. Ударно-штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои в городской застройке Бахмута. Там они постепенно вытесняют украинских бойцов к окраинам, докладывал военкор URA.RU. Освобождение города проходит на фоне российской спецоперации по защите Донбаса.

Вооруженные силы РФ смогли улучшить свои позиции в районе Артемовска (Бахмута). Приблизить освобождение города поможет перекрытие дороги на Часов Яр. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Артемовск продолжают освобождать», — цитирует Пушилина ТАСС. По словам врио главы ДНР, на данный момент армии РФ уже удалось освободить населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения украинских сил. «Она на самом деле одна дорога, но она разветвленная, то есть ее нужно перекрыть и тогда мы приблизим освобождение Артемовска очень серьезно, кратно, можно сказать», — пояснил чиновник. Российские военные продолжают освобождать Бахмут. Им уже удалось отрезать пути для подкрепления ВСУ, тем самым взяв город в оперативное окружение. Ударно-штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои в городской застройке Бахмута. Там они постепенно вытесняют украинских бойцов к окраинам, докладывал военкор URA.RU. Освобождение города проходит на фоне российской спецоперации по защите Донбаса.