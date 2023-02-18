Маргариту Симоньян растрогало видео, которое снял курганский общественник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не смогла сдержать слез при просмотре видеоролика, который был подготовлен руководителем благотворительного проекта «Добрая земля» Александром Пылковым из Кургана. В этом российская журналистка признались лично.

«Видео с СВО, которое я пересмотрела десять раз, и десять раз плакала. И буду смотреть и плакать еще», — написала Маргарита Симоньян на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

На видео бойцы батальона «Енисей» бригады «Дон» разной национальности объясняют, зачем принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Военнослужащие также призывают всех россиян сплотиться в непростое для страны время для выполнения поставленных задач.

URA.RU писало ранее, что курганский глава благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков отправился в казачий батальон «Енисей» и показал, чем кормят военных на фронте. В феврале он уехал на передовую, чтобы пройти боевое слаживание.

Российские военные принимают участие в СВО на территории Украины с конца февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что основная цель спецоперации — освобождение мирных граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны режима Киева. По заявлениям Минобороны России, военнослужащим поставлена задача по демилитаризации и денацификации Украины.