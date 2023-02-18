18 февраля 2023
17 февраля 2023

Симоньян расплакалась при просмотре видео, которое снял курганец в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргариту Симоньян растрогало видео, которое снял курганский общественник Фото:

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не смогла сдержать слез при просмотре видеоролика, который был подготовлен руководителем благотворительного проекта «Добрая земля» Александром Пылковым из Кургана. В этом российская журналистка признались лично.

«Видео с СВО, которое я пересмотрела десять раз, и десять раз плакала. И буду смотреть и плакать еще», — написала Маргарита Симоньян на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

На видео бойцы батальона «Енисей» бригады «Дон» разной национальности объясняют, зачем принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Военнослужащие также призывают всех россиян сплотиться в непростое для страны время для выполнения поставленных задач.

URA.RU писало ранее, что курганский глава благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков отправился в казачий батальон «Енисей» и показал, чем кормят военных на фронте. В феврале он уехал на передовую, чтобы пройти боевое слаживание.

Российские военные принимают участие в СВО на территории Украины с конца февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что основная цель спецоперации — освобождение мирных граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны режима Киева. По заявлениям Минобороны России, военнослужащим поставлена задача по демилитаризации и денацификации Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не смогла сдержать слез при просмотре видеоролика, который был подготовлен руководителем благотворительного проекта «Добрая земля» Александром Пылковым из Кургана. В этом российская журналистка признались лично. «Видео с СВО, которое я пересмотрела десять раз, и десять раз плакала. И буду смотреть и плакать еще», — написала Маргарита Симоньян на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». На видео бойцы батальона «Енисей» бригады «Дон» разной национальности объясняют, зачем принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Военнослужащие также призывают всех россиян сплотиться в непростое для страны время для выполнения поставленных задач. URA.RU писало ранее, что курганский глава благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков отправился в казачий батальон «Енисей» и показал, чем кормят военных на фронте. В феврале он уехал на передовую, чтобы пройти боевое слаживание. Российские военные принимают участие в СВО на территории Украины с конца февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что основная цель спецоперации — освобождение мирных граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны режима Киева. По заявлениям Минобороны России, военнослужащим поставлена задача по демилитаризации и денацификации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...