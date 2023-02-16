16 февраля 2023

Курганец показал полевую кухню на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец показал, чем кормят военных на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков из Кургана отправился в казачий батальон «Енисей» и показал, чем кормят военных на фронте. Кадры с полевой кухней он опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Находимся в расположении батальона „Енисей“. Накормили очень вкусной гречневой кашей. Большое спасибо, ребята. Вечером будет рисовый суп, чтобы посытнее поесть. Кормят классно, все здорово. У казаков все всегда налажено», — сказал автор видео.

Ранее URA.RU писало, что курганец отправился на фронт к казакам, чтобы пройти боевое слаживание. Также сообщалось, что военный из Кургана показал, как работают артиллеристы на передовой.

О начале специальной военной операции РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации — освобождение Донбасса от геноцида киевской режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков из Кургана отправился в казачий батальон «Енисей» и показал, чем кормят военных на фронте. Кадры с полевой кухней он опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Находимся в расположении батальона „Енисей“. Накормили очень вкусной гречневой кашей. Большое спасибо, ребята. Вечером будет рисовый суп, чтобы посытнее поесть. Кормят классно, все здорово. У казаков все всегда налажено», — сказал автор видео. Ранее URA.RU писало, что курганец отправился на фронт к казакам, чтобы пройти боевое слаживание. Также сообщалось, что военный из Кургана показал, как работают артиллеристы на передовой. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации — освобождение Донбасса от геноцида киевской режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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