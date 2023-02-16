Курганец показал полевую кухню на фронте. Видео

17 февраля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Курганец показал, чем кормят военных на фронте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков из Кургана отправился в казачий батальон «Енисей» и показал, чем кормят военных на фронте. Кадры с полевой кухней он опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Находимся в расположении батальона „Енисей“. Накормили очень вкусной гречневой кашей. Большое спасибо, ребята. Вечером будет рисовый суп, чтобы посытнее поесть. Кормят классно, все здорово. У казаков все всегда налажено», — сказал автор видео. Ранее URA.RU писало, что курганец отправился на фронт к казакам, чтобы пройти боевое слаживание. Также сообщалось, что военный из Кургана показал, как работают артиллеристы на передовой. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации — освобождение Донбасса от геноцида киевской режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков из Кургана отправился в казачий батальон «Енисей» и показал, чем кормят военных на фронте. Кадры с полевой кухней он опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Находимся в расположении батальона „Енисей“. Накормили очень вкусной гречневой кашей. Большое спасибо, ребята. Вечером будет рисовый суп, чтобы посытнее поесть. Кормят классно, все здорово. У казаков все всегда налажено», — сказал автор видео. Ранее URA.RU писало, что курганец отправился на фронт к казакам, чтобы пройти боевое слаживание. Также сообщалось, что военный из Кургана показал, как работают артиллеристы на передовой. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации — освобождение Донбасса от геноцида киевской режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.