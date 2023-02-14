Курганец принял участие в боевом слаживании на передовой. Видео

15 февраля 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Житель Кургана отправился на передовую, чтобы пройти боевое слаживание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков отправился на передовую к казакам, чтобы пройти боевое слаживание. Об этом он сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Нахожусь на базе батальона „Енисей“ сводной казачьей бригады „Дон“. Здесь очень опытные командиры, многое видели. Я надеюсь, что благодаря этому боевому слаживанию я стану хоть чуть-чуть достоин своих дедов и прадедов. Хотелось бы помочь уничтожать фашистскую нечисть, очищать нашу Родину от зла. Ведь сейчас идет борьба добра со злом», — сказал Александр Пылков. Ранее URA.RU писало, что курганцы собрали деньги на антидроновое ружье для казаков, участвующих в зоне боевых действий на Украине. Его передали сводной бригаде «Дон», после чего боец с позывным «Кузьмич» испытал ружья для захвата беспилотников. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков отправился на передовую к казакам, чтобы пройти боевое слаживание. Об этом он сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Нахожусь на базе батальона „Енисей“ сводной казачьей бригады „Дон“. Здесь очень опытные командиры, многое видели. Я надеюсь, что благодаря этому боевому слаживанию я стану хоть чуть-чуть достоин своих дедов и прадедов. Хотелось бы помочь уничтожать фашистскую нечисть, очищать нашу Родину от зла. Ведь сейчас идет борьба добра со злом», — сказал Александр Пылков. Ранее URA.RU писало, что курганцы собрали деньги на антидроновое ружье для казаков, участвующих в зоне боевых действий на Украине. Его передали сводной бригаде «Дон», после чего боец с позывным «Кузьмич» испытал ружья для захвата беспилотников. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация Украины.