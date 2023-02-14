14 февраля 2023

Курганец принял участие в боевом слаживании на передовой. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Житель Кургана отправился на передовую, чтобы пройти боевое слаживание Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков отправился на передовую к казакам, чтобы пройти боевое слаживание. Об этом он сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Нахожусь на базе батальона „Енисей“ сводной казачьей бригады „Дон“. Здесь очень опытные командиры, многое видели. Я надеюсь, что благодаря этому боевому слаживанию я стану хоть чуть-чуть достоин своих дедов и прадедов. Хотелось бы помочь уничтожать фашистскую нечисть, очищать нашу Родину от зла. Ведь сейчас идет борьба добра со злом», — сказал Александр Пылков.

Ранее URA.RU писало, что курганцы собрали деньги на антидроновое ружье для казаков, участвующих в зоне боевых действий на Украине. Его передали сводной бригаде «Дон», после чего боец с позывным «Кузьмич» испытал ружья для захвата беспилотников.

О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков отправился на передовую к казакам, чтобы пройти боевое слаживание. Об этом он сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Нахожусь на базе батальона „Енисей“ сводной казачьей бригады „Дон“. Здесь очень опытные командиры, многое видели. Я надеюсь, что благодаря этому боевому слаживанию я стану хоть чуть-чуть достоин своих дедов и прадедов. Хотелось бы помочь уничтожать фашистскую нечисть, очищать нашу Родину от зла. Ведь сейчас идет борьба добра со злом», — сказал Александр Пылков. Ранее URA.RU писало, что курганцы собрали деньги на антидроновое ружье для казаков, участвующих в зоне боевых действий на Украине. Его передали сводной бригаде «Дон», после чего боец с позывным «Кузьмич» испытал ружья для захвата беспилотников. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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