Постпред США при ООН раскрыл «красную линию» Вашингтона

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предупредила Китай от поставок вооружения России

19 февраля 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Китай должен воздержаться от военной помощи России, заявила Линда Томас-Гринфилд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможные поставки вооружения в Россию со стороны Китая будут означать красную линию для США. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Любые намерения или усилия по оказанию военной поддержки России со стороны Китая неприемлемы. Это станет для США красной линией», — передает слова Томас-Гринфилд телеканал CNN . Она подчеркнула, что власти США приветствуют слова китайских властей о намерении добиться мира на Украине, но возможное решение о поставках китайского вооружения российской армии будет иметь последствия. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай от намерений оказывать России материальную помощь в проведении спецоперации на Украине. Также американские власти призывают своих китайских коллег воздержаться от помощи Москве в системном обходе санкций. В 2022 году Китай и Россия усилили экономическое сотрудничество. Товарооборот между странами вырос почти на треть, что стало рекордным показателем за всю историю сотрудничества государств, пишут « Невские новости ».

Возможные поставки вооружения в Россию со стороны Китая будут означать красную линию для США. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Любые намерения или усилия по оказанию военной поддержки России со стороны Китая неприемлемы. Это станет для США красной линией», — передает слова Томас-Гринфилд телеканал CNN. Она подчеркнула, что власти США приветствуют слова китайских властей о намерении добиться мира на Украине, но возможное решение о поставках китайского вооружения российской армии будет иметь последствия. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай от намерений оказывать России материальную помощь в проведении спецоперации на Украине. Также американские власти призывают своих китайских коллег воздержаться от помощи Москве в системном обходе санкций. В 2022 году Китай и Россия усилили экономическое сотрудничество. Товарооборот между странами вырос почти на треть, что стало рекордным показателем за всю историю сотрудничества государств, пишут «Невские новости».