Постпред США при ООН раскрыл «красную линию» Вашингтона

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предупредила Китай от поставок вооружения России
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Китай должен воздержаться от военной помощи России, заявила Линда Томас-Гринфилд Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возможные поставки вооружения в Россию со стороны Китая будут означать красную линию для США. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Любые намерения или усилия по оказанию военной поддержки России со стороны Китая неприемлемы. Это станет для США красной линией», — передает слова Томас-Гринфилд телеканал CNN. Она подчеркнула, что власти США приветствуют слова китайских властей о намерении добиться мира на Украине, но возможное решение о поставках китайского вооружения российской армии будет иметь последствия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай от намерений оказывать России материальную помощь в проведении спецоперации на Украине. Также американские власти призывают своих китайских коллег воздержаться от помощи Москве в системном обходе санкций. В 2022 году Китай и Россия усилили экономическое сотрудничество. Товарооборот между странами вырос почти на треть, что стало рекордным показателем за всю историю сотрудничества государств, пишут «Невские новости».

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Возможные поставки вооружения в Россию со стороны Китая будут означать красную линию для США. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Любые намерения или усилия по оказанию военной поддержки России со стороны Китая неприемлемы. Это станет для США красной линией», — передает слова Томас-Гринфилд телеканал CNN. Она подчеркнула, что власти США приветствуют слова китайских властей о намерении добиться мира на Украине, но возможное решение о поставках китайского вооружения российской армии будет иметь последствия. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай от намерений оказывать России материальную помощь в проведении спецоперации на Украине. Также американские власти призывают своих китайских коллег воздержаться от помощи Москве в системном обходе санкций. В 2022 году Китай и Россия усилили экономическое сотрудничество. Товарооборот между странами вырос почти на треть, что стало рекордным показателем за всю историю сотрудничества государств, пишут «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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