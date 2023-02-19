Зеленский оценил ситуацию на Угледарском направлении

Владимир Зеленский считает, что под Угледаром сложилась непростая военная обстановка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Угледарском направлении сложилась непростая ситуация для вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
«Угледарское направление, ОТУ „Донецк“ — докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся», — написал Владимир Зеленский в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что под Угледаром ВСУ применили боеприпасы с отравляющими веществами. Также украинские военные используют необстрелянных бойцов для вскрытия огневых точек российских военных.
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