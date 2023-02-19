19 февраля 2023

Зеленский оценил ситуацию на Угледарском направлении

Владимир Зеленский сообщил о сложной для ВСУ ситуации на Угледарском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский считает, что под Угледаром сложилась непростая военная обстановка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Угледарском направлении сложилась непростая ситуация для вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

«Угледарское направление, ОТУ „Донецк“ — докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся», — написал Владимир Зеленский в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что под Угледаром ВСУ применили боеприпасы с отравляющими веществами. Также украинские военные используют необстрелянных бойцов для вскрытия огневых точек российских военных.

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На Угледарском направлении сложилась непростая ситуация для вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале. «Угледарское направление, ОТУ „Донецк“ — докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся», — написал Владимир Зеленский в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что под Угледаром ВСУ применили боеприпасы с отравляющими веществами. Также украинские военные используют необстрелянных бойцов для вскрытия огневых точек российских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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