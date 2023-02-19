19 февраля 2023

Дуда предрек Лукашенко отставку в случае вступления в конфликт на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр, одкб
Дуда считает, что Лукашенко (на фото) уйдет в отставку при определенных раскладах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Белоруссия присоединится к конфликту между Россией и Украину, то белорусский народ вынудит главу страны Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ, практически, на мой взгляд, в полном составе пойдет против него», — заявил Анджей Дуда в эфире украинского телеканал «1+1». По его мнению, белорусы не воинственная нация и не хотят вступать в конфликт.

Кроме этого польский лидер уверен, что белорусский народ не имеет боевого опыта и плохо вооружен. По словам Анджея Дуды, заявления Лукашенко, что Польша претендует на земли Украины и Белоруссии направлены на создание ссоры между гражданами стран.

Ранее URA.RU передавало слова президента Белоруссии, что страна станет участником конфликта на Украине только в случае агрессии ВСУ. При этом Лукашенко заявлял, что Белоруссия готовится к войне, но не собирается объявлять мобилизацию. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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Если Белоруссия присоединится к конфликту между Россией и Украину, то белорусский народ вынудит главу страны Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ, практически, на мой взгляд, в полном составе пойдет против него», — заявил Анджей Дуда в эфире украинского телеканал «1+1». По его мнению, белорусы не воинственная нация и не хотят вступать в конфликт. Кроме этого польский лидер уверен, что белорусский народ не имеет боевого опыта и плохо вооружен. По словам Анджея Дуды, заявления Лукашенко, что Польша претендует на земли Украины и Белоруссии направлены на создание ссоры между гражданами стран. Ранее URA.RU передавало слова президента Белоруссии, что страна станет участником конфликта на Украине только в случае агрессии ВСУ. При этом Лукашенко заявлял, что Белоруссия готовится к войне, но не собирается объявлять мобилизацию. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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