Дуда предрек Лукашенко отставку в случае вступления в конфликт на Украине

20 февраля 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Дуда считает, что Лукашенко (на фото) уйдет в отставку при определенных раскладах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Белоруссия присоединится к конфликту между Россией и Украину, то белорусский народ вынудит главу страны Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ, практически, на мой взгляд, в полном составе пойдет против него», — заявил Анджей Дуда в эфире украинского телеканал «1+1». По его мнению, белорусы не воинственная нация и не хотят вступать в конфликт. Кроме этого польский лидер уверен, что белорусский народ не имеет боевого опыта и плохо вооружен. По словам Анджея Дуды, заявления Лукашенко, что Польша претендует на земли Украины и Белоруссии направлены на создание ссоры между гражданами стран. Ранее URA.RU передавало слова президента Белоруссии, что страна станет участником конфликта на Украине только в случае агрессии ВСУ. При этом Лукашенко заявлял, что Белоруссия готовится к войне, но не собирается объявлять мобилизацию. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Если Белоруссия присоединится к конфликту между Россией и Украину, то белорусский народ вынудит главу страны Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ, практически, на мой взгляд, в полном составе пойдет против него», — заявил Анджей Дуда в эфире украинского телеканал «1+1». По его мнению, белорусы не воинственная нация и не хотят вступать в конфликт. Кроме этого польский лидер уверен, что белорусский народ не имеет боевого опыта и плохо вооружен. По словам Анджея Дуды, заявления Лукашенко, что Польша претендует на земли Украины и Белоруссии направлены на создание ссоры между гражданами стран. Ранее URA.RU передавало слова президента Белоруссии, что страна станет участником конфликта на Украине только в случае агрессии ВСУ. При этом Лукашенко заявлял, что Белоруссия готовится к войне, но не собирается объявлять мобилизацию. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.