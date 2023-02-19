19 февраля 2023

Аналитик BitRiver спрогнозировал укрепление рубля

Аналитик Антонов: рубль укрепится к концу зимы
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский рубль может укрепиться к 28 февраля Фото:

Российский рубль может укрепить свои позиции к концу зимы. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Поддержкой для рубля выступит налоговый период, по которому пик выплат приходится на 28 февраля (в один день уплачиваются все налоги)», — цитирует Антонова агентство «Прайм». По его словам, в ближайший месяц доллар вряд ли поднимется выше 82 рублей. Он указал, что цель по евро — 80-81 рубль, а по юаню — 11 рублей.

Рубль начал резко дешеветь с середины января. По состоянию на 14 января курс доллара составлял — 67,57 рубля, евро — 73,11, юань — 10, 16. Согласно данным Банка России на 20 февраля, доллар оценивается в 74,76, евро — 79,61, юань — 10,84. Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с URA.RU заявил, что последнее ослабление курса рубля связано с изменением цен на нефть.

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Российский рубль может укрепить свои позиции к концу зимы. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Поддержкой для рубля выступит налоговый период, по которому пик выплат приходится на 28 февраля (в один день уплачиваются все налоги)», — цитирует Антонова агентство «Прайм». По его словам, в ближайший месяц доллар вряд ли поднимется выше 82 рублей. Он указал, что цель по евро — 80-81 рубль, а по юаню — 11 рублей. Рубль начал резко дешеветь с середины января. По состоянию на 14 января курс доллара составлял — 67,57 рубля, евро — 73,11, юань — 10, 16. Согласно данным Банка России на 20 февраля, доллар оценивается в 74,76, евро — 79,61, юань — 10,84. Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с URA.RU заявил, что последнее ослабление курса рубля связано с изменением цен на нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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