Аналитик BitRiver спрогнозировал укрепление рубля Аналитик Антонов: рубль укрепится к концу зимы 20 февраля 2023 в 04:57 Размер текста - 17 + Российский рубль может укрепиться к 28 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский рубль может укрепить свои позиции к концу зимы. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Поддержкой для рубля выступит налоговый период, по которому пик выплат приходится на 28 февраля (в один день уплачиваются все налоги)», — цитирует Антонова агентство «Прайм». По его словам, в ближайший месяц доллар вряд ли поднимется выше 82 рублей. Он указал, что цель по евро — 80-81 рубль, а по юаню — 11 рублей. Рубль начал резко дешеветь с середины января. По состоянию на 14 января курс доллара составлял — 67,57 рубля, евро — 73,11, юань — 10, 16. Согласно данным Банка России на 20 февраля, доллар оценивается в 74,76, евро — 79,61, юань — 10,84. Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с URA.RU заявил, что последнее ослабление курса рубля связано с изменением цен на нефть. Российский рубль может укрепить свои позиции к концу зимы. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Поддержкой для рубля выступит налоговый период, по которому пик выплат приходится на 28 февраля (в один день уплачиваются все налоги)», — цитирует Антонова агентство «Прайм». По его словам, в ближайший месяц доллар вряд ли поднимется выше 82 рублей. Он указал, что цель по евро — 80-81 рубль, а по юаню — 11 рублей. Рубль начал резко дешеветь с середины января. По состоянию на 14 января курс доллара составлял — 67,57 рубля, евро — 73,11, юань — 10, 16. Согласно данным Банка России на 20 февраля, доллар оценивается в 74,76, евро — 79,61, юань — 10,84. Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с URA.RU заявил, что последнее ослабление курса рубля связано с изменением цен на нефть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям