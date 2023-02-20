Астроном пообещал уральцам в феврале самый красивый вечер года. Фото

22 февраля уральцы смогут наблюдать в небе самое красивое явление года

20 февраля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

2023 год обещает быть интересным для любителей астрономии Фото: Александр Елизаров © URA.RU В последней декаде февраля жители УрФО и Пермского края смогут наблюдать в небе удивительные события, а 22 число станет самым красивым вечером 2023 года. Об этом URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев. «Начинается фантастический период! С 21 февраля и по начало марта будут проходить красивейшие соединения. Вечером, в юго-западной части неба, непрерывно происходит сближение двух самых ярких объектов неба: Венеры (-3,9 звездная величина) и Юпитера (-2,1 звездная величина). Наблюдать их возможно еще на светлом небе начиная с 18.30», — уточнил Санакоев. 21 февраля к паре Юпитер-Венера присоединится Луна в виде тончайшего серпа — будет освещено лишь 2,3% поверхности спутника планеты. А 22 февраля астроном анонсировал как самый красивый вечер 2023 года. Луна будет окружена Венерой и Юпитером, к тому же рядом окажется один из крупнейших астероидов Веста (8,1 звездной величины). 23 числа Луна продолжит линию Венера — Юпитер, 25-го — пройдет в 0,6 градусах севернее планеты Уран (5,8 звездная величина). 26 февраля Луна окажется в 2,6 градусах южнее рассеянного звездного скопления Плеяды, а 27-28-го февраля — рядом с планетой Марс (0,4 звездная величина). «Весь этот период Венера и Юпитер будут заметно сближаться друг с другом до второго марта, когда их будет разделять всего 0,5 градуса, это видимый диск Луны», — сказал Санакоев и пожелал уральцам ясной погоды и свободного времени. В конце января уральцы могли невооруженным глазом наблюдать комету C/2022 E3 (ZTF). Она была открыта учеными меньше года назад. В конце февраля Луну будут окружать Юпитер и Венера Фото: Владилен Санакоев 22 февраля рядом с Луной окажется астероид Веста Фото: Владилен Санакоев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В последней декаде февраля жители УрФО и Пермского края смогут наблюдать в небе удивительные события, а 22 число станет самым красивым вечером 2023 года. Об этом URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев. «Начинается фантастический период! С 21 февраля и по начало марта будут проходить красивейшие соединения. Вечером, в юго-западной части неба, непрерывно происходит сближение двух самых ярких объектов неба: Венеры (-3,9 звездная величина) и Юпитера (-2,1 звездная величина). Наблюдать их возможно еще на светлом небе начиная с 18.30», — уточнил Санакоев. 21 февраля к паре Юпитер-Венера присоединится Луна в виде тончайшего серпа — будет освещено лишь 2,3% поверхности спутника планеты. А 22 февраля астроном анонсировал как самый красивый вечер 2023 года. Луна будет окружена Венерой и Юпитером, к тому же рядом окажется один из крупнейших астероидов Веста (8,1 звездной величины). 23 числа Луна продолжит линию Венера — Юпитер, 25-го — пройдет в 0,6 градусах севернее планеты Уран (5,8 звездная величина). 26 февраля Луна окажется в 2,6 градусах южнее рассеянного звездного скопления Плеяды, а 27-28-го февраля — рядом с планетой Марс (0,4 звездная величина). «Весь этот период Венера и Юпитер будут заметно сближаться друг с другом до второго марта, когда их будет разделять всего 0,5 градуса, это видимый диск Луны», — сказал Санакоев и пожелал уральцам ясной погоды и свободного времени. В конце января уральцы могли невооруженным глазом наблюдать комету C/2022 E3 (ZTF). Она была открыта учеными меньше года назад.