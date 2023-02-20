Пригожин заявил о дефиците боеприпасов у ЧВК «Вагнер»

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, сбойка
Евгений Пригожин заявил о наличии дефицита боеприпасов у ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» сталкивается с дефицитом боеприпасов и решить эту проблему пока не может. Об этом рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Не могу решить проблему с нехваткой боеприпасов для ЧВК „Вагнер“, несмотря на все свои знакомства, связи. Все тонет и вязнет», — передает слова Пригожина «Коммерсант». Он добавил, что знаком с расположением складов с боеприпасами, на которых имеются необходимые снаряды, но все просьбы о пополнении заканчиваются ничем.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что постарается добыть боеприпасы для бойцов «Вагнера» любой ценой. Основатель ЧВК заверил, что посетил все известные ему кабинеты и будет продолжать это делать и далее, пока не решиться проблема с дефицитом боеприпасов.

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ЧВК «Вагнер» сталкивается с дефицитом боеприпасов и решить эту проблему пока не может. Об этом рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Не могу решить проблему с нехваткой боеприпасов для ЧВК „Вагнер“, несмотря на все свои знакомства, связи. Все тонет и вязнет», — передает слова Пригожина «Коммерсант». Он добавил, что знаком с расположением складов с боеприпасами, на которых имеются необходимые снаряды, но все просьбы о пополнении заканчиваются ничем. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее Евгений Пригожин заявил, что постарается добыть боеприпасы для бойцов «Вагнера» любой ценой. Основатель ЧВК заверил, что посетил все известные ему кабинеты и будет продолжать это делать и далее, пока не решиться проблема с дефицитом боеприпасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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