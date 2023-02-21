Автобусы из Москвы, которые не брали перевозчики, передадут аэропорту Кургана

22 февраля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

В аренду Кургану передали три автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители аэропорта Кургана выиграли конкурсы, связанные с арендой трех автобусов ЛиАЗ, которые ранее муниципалитету подарили сотрудники правительства Москвы. Информация о конкурсах размещена на сайте ГИС Торги. «Процедура была признана несостоявшейся, так как принято решение о признании только одного претендента участником: Акционерное общество „Аэропорт Курган“. Договор заключается с указанным лицом по начальной цене договора», — указано в трех протоколах рассмотрения заявок на участие, размещенных на сайте. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу аэропорта. «Автобусы будут использоваться для перевозки пассажиров. АО „Аэропорт Курган“ начнет использовать автобусы после их технического обслуживания», — объяснил исполнительный директор компании Дмитрий Коваленко. Стоимость аренды каждого автобуса составила 13 200 рублей в год. Аренда рассчитана на 10 лет. В конце 2020 года представители правительства Москвы передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Власти провели торги, но перевозчики взяли в аренду только часть автобусов. Предприниматели объясняли, что эти автобусы невыгодны для Кургана, так как ездят на бензине или дизельном топливе. Некоторые ЛиАЗы сходили с маршрутов из-за технических неисправностей.

Представители аэропорта Кургана выиграли конкурсы, связанные с арендой трех автобусов ЛиАЗ, которые ранее муниципалитету подарили сотрудники правительства Москвы. Информация о конкурсах размещена на сайте ГИС Торги. «Процедура была признана несостоявшейся, так как принято решение о признании только одного претендента участником: Акционерное общество „Аэропорт Курган“. Договор заключается с указанным лицом по начальной цене договора», — указано в трех протоколах рассмотрения заявок на участие, размещенных на сайте. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу аэропорта. «Автобусы будут использоваться для перевозки пассажиров. АО „Аэропорт Курган“ начнет использовать автобусы после их технического обслуживания», — объяснил исполнительный директор компании Дмитрий Коваленко. Стоимость аренды каждого автобуса составила 13 200 рублей в год. Аренда рассчитана на 10 лет. В конце 2020 года представители правительства Москвы передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Власти провели торги, но перевозчики взяли в аренду только часть автобусов. Предприниматели объясняли, что эти автобусы невыгодны для Кургана, так как ездят на бензине или дизельном топливе. Некоторые ЛиАЗы сходили с маршрутов из-за технических неисправностей.