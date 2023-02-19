В Курганской области после объединения больниц уволился детский офтальмолог

В Шадринской горбольнице остался один офтальмолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринской городской больнице остался один детский врач-офтальмолог, второй уволился по собственному желанию. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте здравоохранения Курганской области, и рассказали, как можно записать ребенка на прием к врачу.

«В ГБУ „Шадринская городская больница“ в детской поликлинике прием вели два врача-офтальмолога. Один врач по личным причинам перешла на основное место работы в ГБУ „Шадринская ЦРБ“ (она вела приемы в рамках проведения медицинских осмотров). Второй врач ведет приемы по предварительной записи и проводит необходимое лечение для детей в офтальмологическом кабинете охраны зрения», — сообщили в депздраве в ответ на запрос.

При необходимости детей из горбольницы будут направлять в Шадринскую ЦРБ, чтобы оказать им помощь по профилю «офтальмология». Действующие врачи-офтальмологи ведут прием населения как на территории Шадринска, так и Шадринского округа. В детской поликлинике Шадринской горбольницы врач-офтальмолог работает с 8:00 до 15:00 часов. По данным депздрава, записать ребенка на плановый прием можно по номеру 122, через личный кабинет портала госуслуг, через портал poliklinika.45. Талоны выкладываются ежедневно. Среднее время ожидания по предварительной очереди составляет 2-3 дня. При неотложных состояниях врач принимает в порядке приоритетной очереди, при этом срок ожидания составляет 10-20 минут.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске медработников педиатрического отделения Шадринской городской больницы предупредили о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата. В депздраве пояснили, что это связано с переводом круглосуточного стационара для детей в Шадринскую ЦРБ, и всем медикам будет предложена работа. В рамках реорганизации медицинских учреждений в Шадринске объединили три больницы: Шадринскую поликлинику, детскую больницу и больницу скорой помощи.