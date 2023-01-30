Чеченская диаспора помогла полиции найти участников драки, избивших подростка в Нижневартовске

Чеченская диаспора нашла и передала силовикам Адама Мукушева, который вместе с Равзанат Ибрагимовой избил и оставил на улице подростка из Нижневартовска. Об этом рассказал глава общественной организации чечено-ингушского народа «Вайнах» Якуб Инаркаев.
«С нашей стороны мы сделали все, что надо было. Это наш человек и мы должны были этим заниматься. Мы его нашли и предоставили в следственный комитет», — сказал Инаркаев.
Ранее URA.RU писало, что Адам Мукушев и Равзанат Ибрагимова ночью 1 января избили 17-летнего подростка и оставили пострадавшего на 30-градусном морозе. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. А родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших. На данный момент оба подозреваемых находятся в СИЗО
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