Чеченская диаспора помогла полиции найти участников драки, избивших подростка в Нижневартовске

31 января 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске чеченская диаспора помогла найти избивших подростка Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Чеченская диаспора нашла и передала силовикам Адама Мукушева, который вместе с Равзанат Ибрагимовой избил и оставил на улице подростка из Нижневартовска. Об этом рассказал глава общественной организации чечено-ингушского народа «Вайнах» Якуб Инаркаев. «С нашей стороны мы сделали все, что надо было. Это наш человек и мы должны были этим заниматься. Мы его нашли и предоставили в следственный комитет», — сказал Инаркаев. Ранее URA.RU писало, что Адам Мукушев и Равзанат Ибрагимова ночью 1 января избили 17-летнего подростка и оставили пострадавшего на 30-градусном морозе. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. А родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших. На данный момент оба подозреваемых находятся в СИЗО

Чеченская диаспора нашла и передала силовикам Адама Мукушева, который вместе с Равзанат Ибрагимовой избил и оставил на улице подростка из Нижневартовска. Об этом рассказал глава общественной организации чечено-ингушского народа «Вайнах» Якуб Инаркаев. «С нашей стороны мы сделали все, что надо было. Это наш человек и мы должны были этим заниматься. Мы его нашли и предоставили в следственный комитет», — сказал Инаркаев. Ранее URA.RU писало, что Адам Мукушев и Равзанат Ибрагимова ночью 1 января избили 17-летнего подростка и оставили пострадавшего на 30-градусном морозе. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. А родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших. На данный момент оба подозреваемых находятся в СИЗО