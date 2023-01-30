30 января 2023

Чеченская диаспора помогла полиции найти участников драки, избивших подростка в Нижневартовске

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Карантин. Курган, подростки, полиция, наряд полиции
В Нижневартовске чеченская диаспора помогла найти избивших подростка Фото:

Чеченская диаспора нашла и передала силовикам Адама Мукушева, который вместе с Равзанат Ибрагимовой избил и оставил на улице подростка из Нижневартовска. Об этом рассказал глава общественной организации чечено-ингушского народа «Вайнах» Якуб Инаркаев.

«С нашей стороны мы сделали все, что надо было. Это наш человек и мы должны были этим заниматься. Мы его нашли и предоставили в следственный комитет», — сказал Инаркаев.

Ранее URA.RU писало, что Адам Мукушев и Равзанат Ибрагимова ночью 1 января избили 17-летнего подростка и оставили пострадавшего на 30-градусном морозе. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. А родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших. На данный момент оба подозреваемых находятся в СИЗО

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Чеченская диаспора нашла и передала силовикам Адама Мукушева, который вместе с Равзанат Ибрагимовой избил и оставил на улице подростка из Нижневартовска. Об этом рассказал глава общественной организации чечено-ингушского народа «Вайнах» Якуб Инаркаев. «С нашей стороны мы сделали все, что надо было. Это наш человек и мы должны были этим заниматься. Мы его нашли и предоставили в следственный комитет», — сказал Инаркаев. Ранее URA.RU писало, что Адам Мукушев и Равзанат Ибрагимова ночью 1 января избили 17-летнего подростка и оставили пострадавшего на 30-градусном морозе. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. А родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших. На данный момент оба подозреваемых находятся в СИЗО
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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