В Турции сообщили о трех погибших в результате новых землетрясений

21 февраля 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Провинцию посетил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в провинции Хатай в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщил турецкий политический и государственный деятель, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. «Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются», — сказал Сойлу, передает РИА Новости. Днем, 20 февраля, на границе Турции и Сирии было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Представители Европейского сейсмологического центра сообщили, что землетрясение ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. Гражданам Турции рекомендовали не приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды.

Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в провинции Хатай в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщил турецкий политический и государственный деятель, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. «Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются», — сказал Сойлу, передает РИА Новости. Днем, 20 февраля, на границе Турции и Сирии было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Представители Европейского сейсмологического центра сообщили, что землетрясение ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. Гражданам Турции рекомендовали не приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды.