В Турции сообщили о трех погибших в результате новых землетрясений

Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в провинции Хатай в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщил турецкий политический и государственный деятель, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
«Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются», — сказал Сойлу, передает РИА Новости.
Днем, 20 февраля, на границе Турции и Сирии было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Представители Европейского сейсмологического центра сообщили, что землетрясение ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. Гражданам Турции рекомендовали не приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!