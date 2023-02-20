20 февраля 2023

В Турции сообщили о трех погибших в результате новых землетрясений

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Цветы у посольства Турции. Москва, цветы
Провинцию посетил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в провинции Хатай в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщил турецкий политический и государственный деятель, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются», — сказал Сойлу, передает РИА Новости.

Днем, 20 февраля, на границе Турции и Сирии было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Представители Европейского сейсмологического центра сообщили, что землетрясение ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. Гражданам Турции рекомендовали не приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды.

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Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в провинции Хатай в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщил турецкий политический и государственный деятель, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. «Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются», — сказал Сойлу, передает РИА Новости. Днем, 20 февраля, на границе Турции и Сирии было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Представители Европейского сейсмологического центра сообщили, что землетрясение ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. Гражданам Турции рекомендовали не приближаться к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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