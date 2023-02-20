Пушилин перечислил истинные цели визита Байдена на Украину

Визит президента США Джо Байдена в Киев — демонстративный, его цель — показать, кто «в этом доме хозяин», а также поднять рейтинги главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Конечно, это демонстративный визит. Прежде всего он должен продемонстрировать миру, кто в этом доме хозяин. Но есть и другие важные причины. Нужно „поддержать“ украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно „поддержать“ падающий рейтинг Зеленского, принимающего все более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США», — отметил Пушилин в разговоре с РИА Новости.
Он добавил, что Байден пообещал Зеленскому выделить очередные «миллиарды». «Все однозначно понимают, что эти средства пойдут на дальнейшее разжигание военных действий», — подчеркнул чиновник.
Джо Байден прибыл в Киев 20 февраля с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Он заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи, в том числе оружие. Зеленский назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
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