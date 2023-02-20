Число пострадавших в результате нового землетрясения в Турции возросло

Минздрав Турции: в провинции Хатай в результате землетрясения ранены почти 300 человек

21 февраля 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Минздрав Турции сообщил, что при новом землетрясении ранены около 300 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Число пострадавших при новых землетрясениях в турецкой провинции Хатай возросло. В результате оказались ранены около трехсот человек, об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. «В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. К сожалению, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путями», — написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter. Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявлял о трех погибших и 213 пострадавших. Новое землетрясение магнитудой 6,3 балла было зафиксировано в понедельник, 20 февраля, на границе Турции и Сирии. Представители Европейского сейсмологического центра сообщили, что оно ощущалось еще в нескольких странах: в Ливане, Израиле, на Кипре. В провинции Хатай власти рекомендовали жителям не приближаться к морю из-за риска повышения уровня воды.

Число пострадавших при новых землетрясениях в турецкой провинции Хатай возросло. В результате оказались ранены около трехсот человек, об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. «В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. К сожалению, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путями», — написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter. Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявлял о трех погибших и 213 пострадавших. Новое землетрясение магнитудой 6,3 балла было зафиксировано в понедельник, 20 февраля, на границе Турции и Сирии. Представители Европейского сейсмологического центра сообщили, что оно ощущалось еще в нескольких странах: в Ливане, Израиле, на Кипре. В провинции Хатай власти рекомендовали жителям не приближаться к морю из-за риска повышения уровня воды.