Россияне с реальным боевым опытом станут чиновниками

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Участники СВО станут чиновниками госслужбы, пообещал Путин Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Опытные военнослужащие должны быть востребованы на гражданской службе. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.

«Опытные и проявившие себя бойцы должны быть востребованы „на гражданке“, в том числе на госслужбе. Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад», — заявил Путин.

Ранее «Ведомости» сообщали, что участников спецоперации на Украине выдвинут на выборы в органы законодательной и исполнительной власти в 2023 году. Об этом заявляли источники, близкие к администрации президента. Также на выборы будут выдвигать добровольцев и волонтеров. Информацию подтвердили в партии «Единая Россия». Заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин выразил уверенность, что избиратели поддержат участников СВО. Выборы губернаторов и депутатов законодательного собрания пройдут 10 сентября.

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Опытные военнослужащие должны быть востребованы на гражданской службе. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию. «Опытные и проявившие себя бойцы должны быть востребованы „на гражданке“, в том числе на госслужбе. Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад», — заявил Путин. Ранее «Ведомости» сообщали, что участников спецоперации на Украине выдвинут на выборы в органы законодательной и исполнительной власти в 2023 году. Об этом заявляли источники, близкие к администрации президента. Также на выборы будут выдвигать добровольцев и волонтеров. Информацию подтвердили в партии «Единая Россия». Заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин выразил уверенность, что избиратели поддержат участников СВО. Выборы губернаторов и депутатов законодательного собрания пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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