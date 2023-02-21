Россияне с реальным боевым опытом станут чиновниками

Опытные военнослужащие должны быть востребованы на гражданской службе. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.
«Опытные и проявившие себя бойцы должны быть востребованы „на гражданке“, в том числе на госслужбе. Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад», — заявил Путин.
Ранее «Ведомости» сообщали, что участников спецоперации на Украине выдвинут на выборы в органы законодательной и исполнительной власти в 2023 году. Об этом заявляли источники, близкие к администрации президента. Также на выборы будут выдвигать добровольцев и волонтеров. Информацию подтвердили в партии «Единая Россия». Заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин выразил уверенность, что избиратели поддержат участников СВО. Выборы губернаторов и депутатов законодательного собрания пройдут 10 сентября.
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