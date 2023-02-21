Путин раскрыл, как ответит на поставки дальнобойного оружия Украине

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, путин владимир
Россия продолжит отодвигать опасность от своих границ, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Россия будет стараться все дальше отодвигать опасность от своих границ по мере поступления на Украину дальнобойных ракет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.

«Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ», — заявил Путин в послании.

Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Россия будет стараться все дальше отодвигать опасность от своих границ по мере поступления на Украину дальнобойных ракет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию. «Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ», — заявил Путин в послании. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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