Путин раскрыл, как ответит на поставки дальнобойного оружия Украине

Россия продолжит отодвигать опасность от своих границ, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Россия будет стараться все дальше отодвигать опасность от своих границ по мере поступления на Украину дальнобойных ракет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.
«Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ», — заявил Путин в послании.
Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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