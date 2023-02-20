Симоньян назвала ролик, снятый курганцем, самым крутым за все время СВО. Видео

21 февраля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Симоньян назвала ролик, снятый курганцем на фронте, самым крутым, что она видела за все время СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала ролик, снятый руководителем проекта «Добрая земля» Александром Пылковым из Кургана, самым лучшим, что она видела за все время спецоперации на Украине. Об этом журналистка рассказала в программе «Кеосаян daily». «Клип потряс меня на этой недели. Просто потряс. Я вам скажу, что ничего круче… я за весь период СВО не видела. Каждый раз, когда я его смотрела, у меня были слезы на глазах. Посмотрите, пожалуйста, тоже», — сказала Симоньян на видео. Позже она уточнила, что конкретно ее поразило в ролике, который был снят на передовой. «Видели, да? Азербайджанец, за ним армянин. Грузин, за ним абхаз. Не надо, думаю, рассказывать, какие конфликты были и есть между этими народами. А сейчас все этим люди бок о бок воюют и рискуют жизнью за нашу Родину, за Россию. За русский мир, за русскую идею они воюют плечом к плечу, забыв все распри. Возможно, что именно в этом и есть предназначение нашей страны — объединять народы», — сказала Симоньян. Также главред RT в эфире программы пообещала записать интервью со всеми бойцами из батальона «Енисей» бригады «Дон», которые были на видеоролике. Ранее URA.RU писало, что Маргариту Симоньян растрогало видео, снятое курганцем на фронте. Главный редактор RT призналась, что она плакала каждый раз, когда смотрела ролик с военными разных национальностей, сражающихся за Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала ролик, снятый руководителем проекта «Добрая земля» Александром Пылковым из Кургана, самым лучшим, что она видела за все время спецоперации на Украине. Об этом журналистка рассказала в программе «Кеосаян daily». «Клип потряс меня на этой недели. Просто потряс. Я вам скажу, что ничего круче… я за весь период СВО не видела. Каждый раз, когда я его смотрела, у меня были слезы на глазах. Посмотрите, пожалуйста, тоже», — сказала Симоньян на видео. Позже она уточнила, что конкретно ее поразило в ролике, который был снят на передовой. «Видели, да? Азербайджанец, за ним армянин. Грузин, за ним абхаз. Не надо, думаю, рассказывать, какие конфликты были и есть между этими народами. А сейчас все этим люди бок о бок воюют и рискуют жизнью за нашу Родину, за Россию. За русский мир, за русскую идею они воюют плечом к плечу, забыв все распри. Возможно, что именно в этом и есть предназначение нашей страны — объединять народы», — сказала Симоньян. Также главред RT в эфире программы пообещала записать интервью со всеми бойцами из батальона «Енисей» бригады «Дон», которые были на видеоролике. Ранее URA.RU писало, что Маргариту Симоньян растрогало видео, снятое курганцем на фронте. Главный редактор RT призналась, что она плакала каждый раз, когда смотрела ролик с военными разных национальностей, сражающихся за Россию.