Алексей Савоськин пробудет в СИЗО до 20 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Алексея Савоськина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, 21 февраля отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Следствие ходатайствовало о взятии Савоськина под стражу. По мнению гособвинителя, Савоськин без должного контроля может скрыться от следствия либо помешать его продвижению.

Сторона защиты, в свою очередь, просила суд ограничиться мерой пресечения в виде домашнего ареста. Но суд поддержал сторону гособвинения.

«Ходатайство стороны обвинения удовлетворить. Назначить Савоськину меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражей, то есть до 20 апреля 2023 года», — зачитала решение судья Оксана Макаренко.

Савоськина задержали 20 февраля. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий. По версии следствия, силовик помог своему знакомому бизнесмену вернуть утраченные деньги. Он угрозами и шантажом заставил бухгалтера одной из фирм коммерсанта переписать квартиру на начальника и отдать ему несколько миллионов рублей наличными.