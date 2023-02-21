21 февраля 2023

В России предложили расширить границы спецоперации до Одессы

© Служба новостей «URA.RU»
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Расширение границ СВО до Одессы гарантирует безопасность Крыма, считает глава парламента полуострова Константинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его мнению, это станет гарантией безопасности Крыма.

«Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности. Это значит, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — сообщил Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Основными задачами, согласно заявлению президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ будет и дальше отодвигать угрозу от своих границ. Это будет происходить по мере поступления на Украину дальнобойных ракетных систем.

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его мнению, это станет гарантией безопасности Крыма. «Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности. Это значит, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — сообщил Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24». Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Основными задачами, согласно заявлению президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ будет и дальше отодвигать угрозу от своих границ. Это будет происходить по мере поступления на Украину дальнобойных ракетных систем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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