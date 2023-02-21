В России предложили расширить границы спецоперации до Одессы

21 февраля 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Расширение границ СВО до Одессы гарантирует безопасность Крыма, считает глава парламента полуострова Константинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его мнению, это станет гарантией безопасности Крыма. «Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности. Это значит, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — сообщил Владимир Константинов в эфире телеканала « Крым 24 ». Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Основными задачами, согласно заявлению президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ будет и дальше отодвигать угрозу от своих границ. Это будет происходить по мере поступления на Украину дальнобойных ракетных систем.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его мнению, это станет гарантией безопасности Крыма. «Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности. Это значит, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — сообщил Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24». Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Основными задачами, согласно заявлению президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ будет и дальше отодвигать угрозу от своих границ. Это будет происходить по мере поступления на Украину дальнобойных ракетных систем.