В России предложили расширить границы спецоперации до Одессы

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его мнению, это станет гарантией безопасности Крыма.
«Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности. Это значит, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — сообщил Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Основными задачами, согласно заявлению президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ будет и дальше отодвигать угрозу от своих границ. Это будет происходить по мере поступления на Украину дальнобойных ракетных систем.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его мнению, это станет гарантией безопасности Крыма. «Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности. Это значит, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — сообщил Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24». Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Основными задачами, согласно заявлению президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что РФ будет и дальше отодвигать угрозу от своих границ. Это будет происходить по мере поступления на Украину дальнобойных ракетных систем.